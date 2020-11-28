HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 271 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 271 bini geçti

28.11.2020 18:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 271 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1388 artarak 271 bin 38'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 201 bin 377 artarak 13 milyon 458 bin 11'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1388 artarak 271 bin 38'e çıktı.

TOPLAM TEST SAYISI 189 MİLYONU AŞTI

Virüsten iyileşenlerin sayısı 7 milyon 948 bini geçerken, toplam test sayısı 189 milyonu aştı.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 235 bin 838 ile Texas eyaletinde görüldü. Bunu 1 milyon 190 binden fazla vakayla California ve 979 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD’de Pfizer/BioNTech aşının ilk parti dağıtımına başlandıABD’de Pfizer/BioNTech aşının ilk parti dağıtımına başlandı

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 437 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 666 bini geçti.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 364 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 238 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
ABD'de heyecanlandıran gelişme! Dağıtımına başlandıABD'de heyecanlandıran gelişme! Dağıtımına başlandı
KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı!KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı!

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Türkiye'nin beklediği müjde buradan gelecek: İşte son durum

Türkiye'nin beklediği müjde buradan gelecek: İşte son durum

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

Köpekler koronavirüsü tespit edebilir mi? İşte yanıtı

Köpekler koronavirüsü tespit edebilir mi? İşte yanıtı

Abu Dabi'deki 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı

144 katlı gökdelen böyle yıkıldı

ABD’de Pfizer/BioNTech aşının ilk parti dağıtımına başlandı

ABD'de heyecanlandıran gelişme! Dağıtımına başlandı

ABD'de polis şiddeti! Şok tabancasıyla gözaltına alındı

ABD'de yine polis şiddeti! Görüntüler şoke etti

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşı ruhsatı Aralık ortasında çıkar

Almanya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Çinli akademisyenlerden koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia: İlk Hindistan'da ortaya çıktı

Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia: İlk orada ortaya çıktı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.