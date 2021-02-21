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ABD'de motoru alev alan yolcu uçağının parçaları evlerin üzerine düştü

21.02.2021 12:29 | Son Güncelleme:
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ABD'de motoru alev alan yolcu uçağının parçaları evlerin üzerine düştü

ABD'nin Colorado eyaletinde kalkış sırasında motoru alev alan Boeing 777 tipi bir yolcu uçağının motorunun parçaları acil iniş sırasında çevredeki evlerin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmadı.

ABD'nin Colorado eyaletinde kalkış sırasında motoru alev alan Boeing 777 tipi bir yolcu uçağının motorunun parçaları acil iniş sırasında çevredeki evlerin üzerine düştü.

United Airlines'a ait Denver-Honolulu seferini yapan uçakta 213 yolcu ve 10 mürettebat bulunuyordu.

Uçak arızanın ardından Denver Havalimanı'na geri döndü. Yerel saatle Cumartesi günü öğlen yaşanan olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Federal Havacılık Dairesi (FAA), kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın sağ motorunda bir arıza meydana geldiğini açıkladı.

Yolcular, kalkıştan kısa bir süre sonra "büyük bir patlama" duyduklarını aktardı.

Yolculardan David Delucia, "Uçak şiddetle sallanmaya başladı. İrtifa kaybettik ve hızla aşağı inmeye başladık" dedi.

Delucia, uçağın düşmesi halinde kimliklerinin tespit edilebilmesi için eşiyle birlikte cüzdanlarını çıkartıp ceplerine koyduklarını da sözlerine ekledi.

İnternette yayınlanan görüntülerde motordan duman çıktığı görülüyor. Uçağın içinden çekildiği söylenen bir videoda, motorun dış kabuğunun çıktığı ve yanmakta olduğu görülüyor.

Uçağın motoruna ait olduğu düşünülen parçalar ise havaalanına yakınlarındaki Broomfield bölgesinde evlerin bulunduğu alana düştü.

Broomfield polisi, bölge sakinlerinden parçalara dokunmamalarını istedi.

Konuyla soruşturma açılacağı belirtildi.

Debris from the engine of a Boeing 777 which failed during take-off from Denver, 20 February

Debris from the engine of a Boeing 777 which failed during take-off from Denver, 20 February

Broomfield sakini Kieran Cain, CNN'e yaptığı açıklamada, parçaların uçaktan düştüğünü gördüğünü ve hemen çocuklarını korumaya almaya çalıştığını söyledi.

Cain, "Uçağın geçtiğini gördük ve büyük bir patlama duyduk. Yukarı baktığımızda, gökyüzünde siyah bir duman vardı" dedi.

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