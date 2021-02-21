ABD'de motoru alev alan yolcu uçağının parçaları evlerin üzerine düştü

İnternette yayınlanan görüntülerde motordan duman çıktığı görülüyor. Uçağın içinden çekildiği söylenen bir videoda, motorun dış kabuğunun çıktığı ve yanmakta olduğu görülüyor.

Delucia, uçağın düşmesi halinde kimliklerinin tespit edilebilmesi için eşiyle birlikte cüzdanlarını çıkartıp ceplerine koyduklarını da sözlerine ekledi.

Yolcular, kalkıştan kısa bir süre sonra "büyük bir patlama" duyduklarını aktardı.

Federal Havacılık Dairesi (FAA), kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın sağ motorunda bir arıza meydana geldiğini açıkladı.

Uçağın motoruna ait olduğu düşünülen parçalar ise havaalanına yakınlarındaki Broomfield bölgesinde evlerin bulunduğu alana düştü.

Broomfield polisi, bölge sakinlerinden parçalara dokunmamalarını istedi.

Konuyla soruşturma açılacağı belirtildi.

Broomfield sakini Kieran Cain, CNN'e yaptığı açıklamada, parçaların uçaktan düştüğünü gördüğünü ve hemen çocuklarını korumaya almaya çalıştığını söyledi.

Cain, "Uçağın geçtiğini gördük ve büyük bir patlama duyduk. Yukarı baktığımızda, gökyüzünde siyah bir duman vardı" dedi.

