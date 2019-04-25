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ABD'de olumsuz hava koşulları 5 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 23:18 | Son Güncelleme

ABD'de olumsuz hava koşulları 5 can aldı

ABD'nin güneyini etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve rüzgar nedeniyle 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin güneyinde etkili olan ve doğu yönünde ilerleyen şiddetli sağanak yağışlar ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Teksas eyaletinde sel sularına kapılan araçtaki anne ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, Louisiana'da bir evin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Louisiana eyaletinde bazı okul ve üniversitelerde eğitime ara verdi.

ABD Ulusal Hava Servisi, Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde yerel saatle bu geceye kadar hortum ve şiddetli yağış uyarısı yaptı.

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5 ölü hortum sağanak

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