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ABD’de polisle hapishaneden firar eden 2 mahkumun nefes kesen kovalamacası kamerada

30.01.2021 19:58 | Son Güncelleme:
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ABD’de polisle hapishaneden firar eden 2 mahkumun filmleri aratmayan nefes kesen kovalamacası kameraya anbean yansıdı.ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Florence kentinde bulunan bir hapishaneden 23 Ocak’ta firar eden 2 mahkum, 5 gün boyunca polis tarafından arandıktan sonra geçtiğimiz perşembe günü Coolidge kentinde yakalanmıştı.

ABD’de polisle hapishaneden firar eden 2 mahkumun filmleri aratmayan nefes kesen kovalamacası kameraya anbean yansıdı.

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Florence kentinde bulunan bir hapishaneden 23 Ocak’ta firar eden 2 mahkum, 5 gün boyunca polis tarafından arandıktan sonra geçtiğimiz perşembe günü Coolidge kentinde yakalanmıştı. Polis ve kaçak mahkumların nefes kesen kovalamaca anına dair vücut kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde polis, hapishaneden yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki boş bir arazide 2 mahkumu saniyelerce kovaladı. Polis, “dur” çağrısına uymayan mahkumlardan birini şok tabancası ile etkisiz hale getirirken, diğer mahkum ise teslim oldu.

Mahkumların kaçtıkları hapishaneye tekrar gönderildiği belirtilirken, nasıl kaçtıklarının belirlenmesi için soruşturmaya tabii tutulacakları da bildirildi. Mahkumlardan John Chapriot’un küçüklere cinsel istismar suçundan 35 yıl hapis cezası aldığı, David Harmon’un ise adam kaçırma ve soygun suçlarından 100 yıl hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

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