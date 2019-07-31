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ABD'de Suudi yanlısı vakıf "mali sorunlar" sebebiyle kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 23:41 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan yanlısı çalışmalarıyla bilinen Washington merkezli düşünce kuruluşu The Arabia Vakfı, mali sebeplerle kuruluşun kapatılması kararı alındığını açıkladı - Karara, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında bağışların kesilmesi gerekçe gösteriliyor

WASHINGTON (AA) - Suudi Arabistan yanlısı çalışmalarıyla bilinen Washington merkezli düşünce kuruluşu The Arabia Vakfı, ekonomik sorunlar nedeniyle kuruluşun kapatılmasına karar verildiğini açıkladı.

The Arabia Vakfı kurucu üyesi Ali Shihabi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, vakfın kapatılmasına karar verdiklerini ve bu kararı ekonomik nedenlerle aldıklarını bildirdi. Shihabi, "Bağışçılarımız arasında devam eden değişiklikler çalışmalarımızı zorlaştırdı." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı cinayeti sonrasında bile Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a (MBS) yoğun şekilde destek veren Shihabi, açıklamasında, MBS'nin Vehhabi aşırıcılığıyla mücadele ettiğini ve kadınların ülke işlerine daha fazla katılmasını sağladığını savundu.

Shihabi, "MBS'nin ülkedeki sosyal, dini, kültürel ve ekonomik değişimlerini görmezden gelen eleştirmenler, (Bin Selman'ı) Kaşıkçı cinayeti ve muhaliflerin tutuklanmasıyla ilişkilendirerek eksik ve dengesiz hükümler veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD medyasında yer alan haberlerde ise vakıftaki mali sorunların gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası bağışların kesilmesiyle başladığı belirtildi.

Washington'da siyaset ve medyadan etkin birçok isim Kaçıkçı cinayetinden hala Riyad yönetimini ve bin Selman'ı sorumlu tutuyor.

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, Kaşıkçı cinayetinden MBS'nin sorumlu olduğunu kabul eden bir karar tasarısını kabul etmiş, böylece MBS'yi açıkça suçlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Shihabi cemal kaşıkçı cinayeti the Arabia Vakfı Washington

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