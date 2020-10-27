HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD’de Wallace protestoları başladı

ABD’de Wallace protestoları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 17:51 | Son Güncelleme

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde polisin 27 yaşındaki siyahi genç Walter Wallace’ı öldürmesinin ardından Philadelphia’da başlayan protestolar ülke genelindeki protestoların fitilini ateşledi.ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde polis memurlarının ihbar üzerine gittiği mahallede Walter Wallace’ı öldürmesinin ardından başlayan protestolar şehirde gerginliği arttırdı.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde polisin 27 yaşındaki siyahi genç Walter Wallace’ı öldürmesinin ardından Philadelphia’da başlayan protestolar ülke genelindeki protestoların fitilini ateşledi.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde polis memurlarının ihbar üzerine gittiği mahallede Walter Wallace’ı öldürmesinin ardından başlayan protestolar şehirde gerginliği arttırdı. Malcolm X Parkı’ından Pine Sokağı’nda bulunan polis karakoluna yürüyüşe başlayan protestocular kısa süre içinde şehrin 52. sokağı trafiğe kapatarak polis ile karşı karşıya geldi. Yüzlerce kişinin katıldığı protestoda halk, birçok dükkanı yağmaladı ve çevreye zarar verdi. Protestolar sırasında Pine Sokağı Polis Karakolu yağmacılar tarafından atılan taşlar nedeniyle zarar görürken, çok sayıda polis aracı yağmalanmasının ardından kundaklanarak kullanılamaz hale geldi.

ABD polisi, protestocular ile çıkan çatışmalara müdahale etmek ve protestoyu bastırmak için kalkan ve cop kullanırken, protestocular ise polise karşı taş, sopa ve havai fişekler ile saldırdı. Çevredeki çöp konteynırlarını ve otomobilleri yakan göstericiler maddi zarara neden oldu. Yaşanan çatışmalar ve korku dolu anlar ise anbean kameralara yansıdı. Olay yerine ait görüntülerde bir aracın protestocu bir kadına çarpması kayda geçerken, polisin yağmacılara engel olmak için çevreye ateş açması dikkat çekti.

Philadelphia Polis Departmanı Sözcüsü Eric Gripp yaptığı açıklamada, 56 yaşındaki bir kadın polisin protestoculara ait bir aracın altında kalarak bacağının kırıldığını ve yaralanan polisin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. ABD polisi tarafından yapılan yapılan açıklamada, 29 polis memurunun daha hastaneye kaldırıldığını ve tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirtti.

Protestoların öncesinde ABD polisinin dün ihbar üzerine gittiği mahallede, Walter Wallace’ın elindeki bıçağı bırakmayı reddetmesinin ardından 2 polis memuru tarafından annesinin önünde vurması halk arasında gerginliğe neden olmuştu. 10 farklı yerinden vurularak hastaneye kaldırılan Wallace’ın hayatını kaybetmesi ise protestoların kıvılcımlanmasına ve ülke genelinde halk tarafından polise yönelik büyük tepkiye neden olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk hakkında karar verildiABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk hakkında karar verildi
Dondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadıDondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadı
En Çok Okunan Haberler
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: Hatırlamıyorum
Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: Hatırlamıyorum
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt
1966 model cipi adeta 2020 modele dönüştürdü!
1966 model cipi adeta 2020 modele dönüştürdü!
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Diğer Haberler
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Macron'a sert tepki
4 partiden ortak bildiri! Macron'a sert tepki
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk hakkında karar verildi
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk hakkında karar verildi
Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi
Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi
Çavuşoğlu ve Lavrov'dan kritik görüşme
Türkiye ve Rusya'dan kritik görüşme
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yarınki toplantıyı işaret etti: Yeni önlemler alınabilir
Bilim Kurulu Üyesi yarınki toplantıyı işaret etti: Yeni önlemler alınabilir
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı
Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.