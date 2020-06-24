HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de yapılan araştırma: Siyah bilim kadınları ders kitaplarında anlatılmıyor

ABD'de yapılan araştırma: Siyah bilim kadınları ders kitaplarında anlatılmıyor

24.06.2020 12:13 | Son Güncelleme

Yeni bir araştırma, ders kitaplarında siyah bilim kadınlarına yer verilmediğini ve kitaplarda genellikle beyaz bilim adamlarının anlatıldığını ortaya koydu. BBC Çevre Muhabiri Helen Briggs'in haberi.

ABD'de yapılan araştırma: Siyah bilim kadınları ders kitaplarında anlatılmıyor

Yeni bir araştırma, ders kitaplarında siyah bilim kadınlarına yer verilmediğini ve kitaplarda genellikle beyaz bilim adamlarının anlatıldığını ortaya koydu.

ABD'deki ders kitaplarında anlatılan her bir bilim kadınına karşılık altı bilim adamı düşüyor.

Kitaplarda adı geçen bilim kadınlarından tek bir tanesi bile siyah değil.

Araştırmacılar ders kitaplarının, cinsiyet ve ırk eşitliği açısından okurları temsil eder bir hâle gelmesinin, bu hızla yüz yıllar süreceğini vurguladı.

Royal Society Journal dergisinde yayımlanan araştırma için üniversiteye başlayan tıp ve eczacılık öğrencilerine okutulan yedi güncel biyoloji kitabındaki binden fazla bilim insanı ismi incelendi.

Kitaplarda Charles Darwin ve Gregor Mendel'den çağdaş bilim insanı Jane Goodall'a kadar çok sayıda kişi vardı.

Bilim insanlarının yüzde 13'ü kadın, yüzde 6,7'si de siyah, Asyalı ve diğer azınlık gruplarındandı.

Araştırmayı yürüten Alabama eyaletindeki Auburn Üniversitesi'nden Dr. Cissy Ballen, öğrencilerin kitaplarda ilişki kurabilecekleri rol modelleri olmasının önemli olduğunu vurgulayan araştırmalar olduğunu söyledi:

"Kullandıkları temel kitaplarda kendileri gibi bir karakter görememenin gerçekten negatif etkileri vardır."

Kadınların ve Asyalı erkeklerin temsili artıyor

Araştırmacılar, son yıllarda kadınların ve Asyalı erkeklerin temsiliyetinde bir artış olduğunu söylüyor.

Bu alanda çalışan çok sayıda Asyalı ve İspanyol kökenli kadının da oranlarınca temsil edilmediği belirtiliyor.

Araştırmacılar kitapları hazırlayan yayınevlerinin, tarihi doğru bir şekilde yansıtan, günümüz bilim dünyasını da gösteren kitaplar hazırlaması gerektiğini söyledi.

Biyoloji, kadınların diğer bilim dallarına göre daha çok temsil edildiği bir alan. ABD'de biyoloji alanında çalışanların yüzde 60'ı kadın.

Daha önce bu konuda araştırma yapan uzmanlar da bilim dallarında kariyer basamaklarını tırmanan kadınların sayısının "hayal kırıklığı yaratacak derece düşük" olduğunu söylemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını yayınladıÇin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını yayınladı
Askere giden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?Askere giden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

En Çok Okunan Haberler

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
Kafasından bıçaklanan adam sokakta dolaştı

Kafasından bıçaklanan adam sokakta dolaştı

Genelev kararı: 65 yaş üstü ve kronik hastalara hizmet yok

Genelev kararı: 65 yaş üstü ve kronik hastalara hizmet yok

Ruhani: ABD özür dilerse onlarla görüşürüz

Ruhani: ABD özür dilerse onlarla görüşürüz

Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını yayınladı

Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını yayınladı

Göstericiler Beyaz Saray'ın karşısında Amerikan bayrağı yaktı

Göstericiler Beyaz Saray'ın karşısında Amerikan bayrağı yaktı

Devlet Başkanı mahkeme kararıyla maske takacak!

Devlet Başkanı mahkeme kararıyla maske takacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.