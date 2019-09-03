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ABD'deki tekne yangınında kaybolanlardan kurtulan olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 23:06 | Son Güncelleme

California'daki dalış teknesi yangınında kaybolan 34 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı - Olayla ilgili arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı - Santa Barbara İlçe Şerifi Bill Brown, teknenin alt güvertesinde uyumakta olan 34 kişinin kaçış yollarının yangında kapandığını ve teknenin üst güvertesinde uyuyan 5 mürettebat dışında kimsenin tekneden çıkamadığının tespit edildiğini açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin California eyaleti açıklarında alev alan dalış teknesinde kaybolan 34 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

California eyaletinin güney açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangın sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları, teknede mahsur kalan 34 kişinin yaşamını yitirdiğinin tespit edilmesinin ardından durduruldu.

Santa Barbara İlçe Şerifi Bill Brown, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, arama çalışmalarında tekneden sağ kurtulan olmadığını tespit ettiklerini ve bugün itibarıyla arama çalışmalarının sonlandırıldığını ifade etti.

Şerif Brown, teknenin alt güvertesinde uyumakta olan 34 kişinin kaçış yollarının yangında kapandığını ve teknenin üst güvertesinde uyuyan 5 mürettebat dışında kimsenin tekneden çıkamadığının tespit edildiğini aktardı.

Yangının çıkış nedeni konusunda incelemelerin devam ettiğini belirten Brown, ölenlerin 33'ünün yolcu birinin ise mürettebattan olduğunu ifade etti.

Şu ana kadar 20 kişinin cesedinin denizden çıkarıldığı bilgisini paylaşan Brown, teknenin 18 metre derinliğe battığını söyledi.

Brown ayrıca cesetlerin çoğunun kimliğinin ancak DNA testi ile belirlenebileceğini dolayısıyla ailelerden DNA örnekleri alındığını kaydetti.

- Tekne, Santa Cruz Adası yakınlarında alev almıştı

ABD Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü Monica Rochester, 6 mürettebat ve 33 yolcu olmak üzere 39 kişinin seyahat ettiği teknede, dün gece saat 03.15 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını açıklamıştı.

Monica Rochester, 23 metre uzunluğundaki "Conception" adlı dalış teknesinin karadan yaklaşık 32 kilometre açıkta, Santa Cruz Adası yakınlarında alev aldığını belirterek, "Bir teknede isteyeceğiniz en son şey yangındır, bu sebeple en kötü duruma hazırlıklı olmalıyız." ifadesini kullanmıştı.

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