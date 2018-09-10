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ABD'den Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini kapatma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 18:58 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: - "Yönetim, Kongrenin kaygıları bağlamında şu anda Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini kapatma kararı aldı" - "Biz kalıcı bir barış sağlanması çabalarımızdan geri adım atmıyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Yönetim, Kongrenin kaygıları bağlamında şu anda Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini kapatma kararı aldı." dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamayla Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington'daki ofisinin kapatılacağı bildirildi.

Yazılı açıklamada Nauert, Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington'daki ofisinin 2017 yılının Kasım ayında İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerine destek olması amacıyla açılmasına izin verildiğini belirterek, "Fakat Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'le anlamlı bir anlaşma içerisine girecek doğrudan girişimlerde bulunmadı. Aksine, bu grup hiç görmediği ve irtibata geçmediği halde ABD'nin barış planını kınadı." ifadelerini kullandı.

Sözcü Nauert, "Yönetim, Kongrenin kaygıları bağlamında şu anda Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini kapatma kararı aldı. ABD, ilerlemenin yolunun iki tarafın da doğrudan pazarlığa girmesinin tek yol olduğunu düşünüyor. Bu karar barış anlaşmasına götürecek adımlardan uzaklaştırmayı hedefleyen kişiler tarafından suistimal edilmemeli. Biz kalıcı bir barış sağlanması çabalarımızdan geri adım atmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- UNRWA'ya yardımları da kesmişti

ABD yönetimi son olarak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yaptığı mali yardımları tamamen durdurma kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki hafta yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile yapılması öngörülen barış görüşmelerine katılmayı kabul edinceye kadar Filistin'e mali yardımda bulunmayacaklarını kaydetmişti.

Trump yönetimi, "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirilen ve İsrail-Filistin meselesini çözüme kavuşturmayı amaçlayan bir plan üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, planı "yüzyılın tokadı" olarak nitelemiş ve Amerikalı yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.

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