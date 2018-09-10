ABD'den Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini kapatma kararı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Yönetim, Kongrenin kaygıları bağlamında şu anda Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini kapatma kararı aldı." dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamayla Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington'daki ofisinin kapatılacağı bildirildi.

Yazılı açıklamada Nauert, Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington'daki ofisinin 2017 yılının Kasım ayında İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerine destek olması amacıyla açılmasına izin verildiğini belirterek, "Fakat Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'le anlamlı bir anlaşma içerisine girecek doğrudan girişimlerde bulunmadı. Aksine, bu grup hiç görmediği ve irtibata geçmediği halde ABD'nin barış planını kınadı." ifadelerini kullandı.

Sözcü Nauert, "Yönetim, Kongrenin kaygıları bağlamında şu anda Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini kapatma kararı aldı. ABD, ilerlemenin yolunun iki tarafın da doğrudan pazarlığa girmesinin tek yol olduğunu düşünüyor. Bu karar barış anlaşmasına götürecek adımlardan uzaklaştırmayı hedefleyen kişiler tarafından suistimal edilmemeli. Biz kalıcı bir barış sağlanması çabalarımızdan geri adım atmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.