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ABD'den İran'a karşı körfezde F-35'lerle devriye

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 20:14 | Son Güncelleme

CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban: - "Onlar (F-15 ve F-35ler) ABD kuvvetlerini ve menfaatlerini en iyi şekilde savunmak üzere konuşlandırıldılar. Arap (Basra) Körfezi'nde savunma amaçlı caydırma devriyeleri gerçekleştiriyorlar" - "Bu bir güç gösterisi değil de saldırganlığı caydırma amaçlı varlık gösterisidir"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-15 ve F-35 uçaklarının, Basra Körfezi'nde İran'a yönelik "caydırma devriyeleri" gerçekleştirdiklerini açıkladı.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Albay Urban, "Onlar (F-15 ve F-35'ler) ABD kuvvetlerini ve menfaatlerini en iyi şekilde savunmak üzere konuşlandırıldılar. Arap (Basra) Körfezi'nde savunma amaçlı caydırma devriyeleri gerçekleştiriyorlar." dedi.

Bu uçuşların, güç gösterisi olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceğine ilişkin de Albay Urban, "Bu bir güç gösterisi değil de saldırganlığı caydırma amaçlı varlık gösterisidir. Bu, ABD kuvvet ve menfaatlerini en iyi savunacak şekilde bir konuşlandırmadır." yanıtını verdi.

ABD, geçen hafta İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın BAE açıklarında dört ticaret gemisine sabotaj yaptığını iddia etmişti.

BAE yönetiminin gemilerdeki hasarı incelemek üzere ABD'den yardım istediği de ileri sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
ABD BAE CENTCOM İRAN Körfez

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