ABD'den Şili'ye destek mesajı

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD, Şili'yi barışçıl yollarla milli düzeni sağlama çabalarında desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın dün Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile telefonda görüştüğünü ve Şili'de devam eden protestolar nedeniyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) ve Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ni iptal etme kararına destek verdiğini belirttiğini kaydetti.

Trump'ın görüşmede, Şili kurumları, demokrasi ve toplumuna zarar verecek eylemleri kınadığı vurgulandı.

Şili'nin ABD'nin önemli bir müttefiki olduğuna işaret edilen açıklamada, "ABD, Şili'yi barışçıl yollarla milli düzeni sağlama çabalarında desteklemektedir." değerlendirmesine yer verildi.

- Şili'deki gösteriler

Güney Amerika ülkesi Şili’de gösteriler, başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim'de yapılan zamla başlamış ve 19 Ekim'de de şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.