HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den Suriye'de İran destekli milislere hava saldırısı

ABD'den Suriye'de İran destekli milislere hava saldırısı

26.02.2021 04:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'den Suriye'de İran destekli milislere hava saldırısı

ABD Suriye'de İran destekli milislere hava saldırısı düzenledi. Beyaz Saray sözcüsü John Kirby "ABD Başkanı Biden'ın emriyle ordu, Suriye'nin doğusunda İran destekli milislerin kullanmakta olduğu altyapıyı hedef aldı" dedi ve ekledi: "Bu saldırı son dönemde Irak'ta Amerikan ve Koalisyon güçlerine yapılan saldırılara misilleme olarak düzenlendi."

ABD Suriye'de İran destekli milislere hava saldırısı düzenledi.

Beyaz Saray sözcüsü John Kirby "ABD Başkanı Biden'ın emriyle ordu, Suriye'nin doğusunda İran destekli milislerin kullanmakta olduğu altyapıyı hedef aldı" dedi ve ekledi:

"Bu saldırı son dönemde Irak'ta Amerikan ve Koalisyon güçlerine yapılan saldırılara misilleme olarak düzenlendi."

Saldırıda hedef alınan yer, verilen hasar ve can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki havalimanında bulunan ABD üssüne 15 Şubat'ta düzenlenen roketli saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, altı kişi de yaralanmıştı. Havalimanı çevresinde roketlerin isabet ettiği yerleşim yerlerinde de yaralanan siviller olmuştu. O saldırıdan günler sonra da ABD askerlerinin Bağdat'taki bir üssü hedef alnımıştı.

Reuters ajansı ABD'nin hava saldırısını Suriye ile sınırlı tutup Irak'ta bir saldırı düzenlememesinin, bu saldırılara dair bir soruşturma yürüten Irak hükümetini zor duruma düşürmeme amacını taşıdığını aktardı.

Reuters'a konuşan adını açıklamak istemeyen bir ABD yetkilisi, bu şekilde verilen bir yanıt ile bir yandan milisleri cezalandırırken bir yandan da bölgedeki gerilimi daha fazla artırmamasının gözetildiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ocak'ta göreve başlamasının ardından ABD ile İran, 2015'te imzalanan ve Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'de çekildiği nükleer anlaşmaya geri dönüş için müzakereler yürütüyor.

Donald Trump döneminde ABD, Irak'ta düzenlediği bir hava saldırısıyla İran Ulusal Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmüş, bu saldırı Irak'ta pek çok eyleme yol açmıştı.

Rusya da Suriye'de hava saldırısı düzenledi

Bu hafta Suriye'de hava saldırısı düzenlendiğini açıklayan tek ülke ABD olmadı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Rusya'nın bu hafta Suriye'deki IŞİD hedeflerine onlarca hava saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.

Saldırıların Humus ile Deyr ez Zor arasındaki yolun güvenliğini sağlamak için operasyon başlatan Suriye ordusuna destek olmak amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

Gözlemevine göre Salı ve Çarşamba günleri düzenlenen saldırılarda en az 10 IŞİD militanı öldürüldü.

Birleşmiş Milletler, IŞİD'in bölgesel hakimiyetini kaybetmesine rağmen Irak ve Suriye'de 10 bin aktif militanı olduğunu tahmin ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Joe Biden, Kral Selman ile görüştüJoe Biden, Kral Selman ile görüştü
Peygamber sünneti ne demektirPeygamber sünneti ne demektir

En Çok Okunan Haberler

Mahkemeden herkesi ilgilendiren flaş maske kararı

Mahkemeden herkesi ilgilendiren flaş maske kararı

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Gram altında 425 TL tahmini!

Gram altında 425 TL tahmini!

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Şubat koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Son Dakika: ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı

ABD'den Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Joe Biden, Kral Selman ile görüştü

Avrupa Birliği'nden 'aşı sertifikası' açıklaması

Avrupa Birliği'nden 'aşı sertifikası' açıklaması

Hollanda, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanımladı

Hollanda, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanımladı

Rus diplomatların Kuzey Kore'den dönüş anları gündem oldu

Rus diplomatların Kuzey Kore'den dönüş anları gündem oldu

Merkel: Avrupa liderleri dijital aşı sertifikası konusunda hemfikir

Merkel: Avrupa liderleri dijital aşı sertifikası konusunda hemfikir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.