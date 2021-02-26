ABD'den Suriye'de İran destekli milislere hava saldırısı

ABD Suriye'de İran destekli milislere hava saldırısı düzenledi.

Beyaz Saray sözcüsü John Kirby "ABD Başkanı Biden'ın emriyle ordu, Suriye'nin doğusunda İran destekli milislerin kullanmakta olduğu altyapıyı hedef aldı" dedi ve ekledi:

"Bu saldırı son dönemde Irak'ta Amerikan ve Koalisyon güçlerine yapılan saldırılara misilleme olarak düzenlendi."

Saldırıda hedef alınan yer, verilen hasar ve can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki havalimanında bulunan ABD üssüne 15 Şubat'ta düzenlenen roketli saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, altı kişi de yaralanmıştı. Havalimanı çevresinde roketlerin isabet ettiği yerleşim yerlerinde de yaralanan siviller olmuştu. O saldırıdan günler sonra da ABD askerlerinin Bağdat'taki bir üssü hedef alnımıştı.

Reuters ajansı ABD'nin hava saldırısını Suriye ile sınırlı tutup Irak'ta bir saldırı düzenlememesinin, bu saldırılara dair bir soruşturma yürüten Irak hükümetini zor duruma düşürmeme amacını taşıdığını aktardı.