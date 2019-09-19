HABER

ABD'den Suudi Arabistan'a nükleer şartı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 07:11 | Son Güncelleme

ABD Enerji Bakanı Rick Perry'nin, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi konusunda ABD'nin kaygılarını içeren bir mektubu, eski Suudi Enerji Bakanı el-Falih'e gönderdiği ortaya çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD Enerji Bakanı Rick Perry'nin, Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi konusunda ABD'nin kaygılarını içeren bir mektubu, eski Suudi Enerji Bakanı el-Falih'e gönderdiği belirtildi.

Perry'in 4 Eylül'de Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji transferi konusunda ABD'nin kaygılarını içeren mektubunda, Riyad'ın seyreltilmiş uranyum zenginleştirme faaliyetine girmemesi koşuluyla ABD'den nükleer teknoloji alabileceği belirtildi.

Bloomberg'in ulaştığı mektubunda ABD'nin Atom Enerjisi Yasasına atıfta bulunan Perry, "123. Anlaşmanın koşulları aynı zamanda krallığın uranyum zenginleştirme veya tekrar işleme faaliyetinden feragat ettiğine dair vaadini de içermelidir." ifadesini kulandı.

Perry mektubunda ayrıca ABD yönetiminin, nükleer reaktörlerin Suudi Arabistan'a satılması konusunda Güney Kore ile çalışmasına izin vermeyeceğini de kaydetti.

Güney Kore yönetimi daha önce Riyad'a nükleer reaktör satabileceğine yönelik niyetini ortaya koymuştu ancak ABD söz konusu reaktörlerin ABD teknolojisi içerdiği gerekçesi ile bu teklife karşı çıkmıştı.

Suud Kralı Selman bin Abdülaziz, 8 Eylül'de el-Falih'i görevden almış yerine oğlu Prens Abdülaziz bin Selman'ı atamıştı.

ABD'li bakanın yeni mevkidaşı Prens bin Selman ile Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı toplantısı kapsamında görüşmesi bekleniyordu ancak Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun iki tesisine yönelik saldırıdan dolayı Bakan bin Selman Viyana'ya gelememişti.

Perry konuyla ilgili Viyana'da yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a nükleer teknolojinin verilmesinin UAEA'nın sıkı denetimi ile mümkün olabileceğine vurgu yapmıştı.

ABD, aralarından Westinghouse Electric'in de aralarında bulunduğu ABD şirketlerinin Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji satması konusunda Riyad yönetimi ile uzun bir süredir müzakere yürütüyor.

Diğer taraftan Kongre'deki önemli bir kesim Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji verilmesi konusunda kaygılarını dile getiriyor.

Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...Gören şoke oldu! Sıra sıra gelip...
İstanbul'da dev operasyon! 2 ton balığa el konulduİstanbul'da dev operasyon! 2 ton balığa el konuldu
Kamyonet, bariyerlerden uçtu! Yaralılar varKamyonet, bariyerlerden uçtu! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Enerji Bakanı Rick Perry nükleer enerji Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan, İran'a yaptırım açıklaması! '48 saat içinde...'

Trump'tan, İran'a yaptırım açıklaması! '48 saat içinde...'

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

Seçimde büyük bir sürpriz yaşamıştı! Flaş karar: İptal etti

Seçimde büyük bir sürpriz yaşamıştı! Flaş karar: İptal etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dev operasyon! 2 ton balığa el konuldu

İstanbul'da dev operasyon! 2 ton balığa el konuldu

Başkent’te virajı alamayan kamyonet bariyerlerden uçtu: 2 yaralı

Kamyonet, bariyerlerden uçtu! Yaralılar var

Maltepe'de sokak ortasında silahlı saldırı! Bölge abluka altına alındı

Maltepe'de sokak ortasında silahlı saldırı! Bölge abluka altına alındı

Tartıştığı eşi ve oğluna dehşeti yaşattı! Önce fiziksel şiddet sonra kurşun

Tartıştığı eşi ve oğluna dehşeti yaşattı! Önce fiziksel şiddet sonra kurşun

Yıkanmak için kanala girmişti! Kahreden olay

Yıkanmak için kanala girmişti! Kahreden olay

Siirt'te kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Feci ölüm! Yakacak ihtiyacı için kestiği ağacın altında kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.