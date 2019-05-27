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ABD’den Yunanistan’a asker ve araç sevkıyatı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 12:43 | Son Güncelleme

ABD Yunanistan’ın Dedeağaç Limanı’na 700 araç, konteyner ve ekipman ile 2 bin asker sevkıyatı gerçekleştirdi.ABD donanmasına ait Green Ridge adlı gemi Yunanistan’ın Dedeağaç Limanı’na yaklaşık 700 araç, konteyner ve ekipman ile 2 bin asker getirdi.

ABD Yunanistan’ın Dedeağaç Limanı’na 700 araç, konteyner ve ekipman ile 2 bin asker sevkıyatı gerçekleştirdi.
ABD donanmasına ait Green Ridge adlı gemi Yunanistan’ın Dedeağaç Limanı’na yaklaşık 700 araç, konteyner ve ekipman ile 2 bin asker getirdi. Bu malzemeler ve askerler daha sonra ABD’nin NATO yükümlülüklerinin bir parçası olarak, bölgedeki diğer müttefiklerle birlikte yapılacak ’Saber Guardian’ ve ’Decisive Strike’ tatbikatları için Balkanlar’a taşınacak.
ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Hava Kuvvetleri Akademisi Oditoryumu’nda HAF Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen 7. Hava Gücü Konferansı’nda yaptığı konuşmada gemi ve malzemelerin geleceği konusunda bilgi vermiş, daha sonra 23 Mayıs’ta Büyükelçiliğin Facebook sayfasında geminin gelişiyle ilgili bilgi verilerek fotoğraf paylaşılmıştı. Facebook sayfasında yapılan açıklamada, "ABD ordusunun Decisive Strike 2019 tatbikatına katılacak ilk grubu Yunanistan’ın Dedeağaç Limanı’na ulaştı ve oradan Kuzey Makedonya’ya gitti. Bu birlikle Kuzey Makedonya Ordusu ile ortak askeri tatbikat içinde yer alacak, Haziran başında ise daha çok asker gelecek" ifadeleri kullanıldı.

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