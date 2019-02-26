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AB'den Hindistan ve Pakistan'a itidal çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:47 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic: - "(Hindistan'ın Pakistan'daki bir örgüt kampına hava saldırısı düzenlemesi) Taraflar azami itidal göstermeli ve gerginliği artırmaktan kaçınmalı"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Hindistan'ın Pakistan'daki bir örgüt kampına hava saldırısı düzenlemesinin ardından taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde, her iki ülkeyle iletişim halinde olduklarını belirterek, "Taraflar, azami itidal göstermeli ve gerginliği artırmaktan kaçınmalı." dedi.

Hindistan, Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur da sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hint savaş uçaklarının Keşmir kontrol hattındaki Muzafferabad bölgesinden Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini, sınırdan 5-6 kilometre içeri giren uçaklardan birinin Pakistan savaş uçaklarının müdahalesinin ardından Hint tarafına kaçarken aceleyle bomba bıraktığını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AB Hindistan Pakistan

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