AB'den İngiltere'ye seçenekli erteleme teklifi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin 27 üyesi, Brexit'i ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteleme kararı aldı.

AB Liderler Zirvesi'nin Brexit oturumunun ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, AB Konseyi'nin İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit'i erteleme talebini görüştüğü, AB Komisyonu ve İngiliz hükümetinin Strazburg'da Brexit anlaşmasına ilişkin kabul ettiği ortak deklarasyonu onayladığı belirtildi.

Bildirgede, "AB Brexit'i, ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteledi." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'nin ikinci ihtimal gerçekleşmesi durumunda 12 Nisan'dan önce AB'ye nasıl bir yol izlemeyi planladığını açıklaması gerektiği kaydedilen bildirgede, "AB Konseyi, İngiltere ve AB arasında 2018 Kasım'da varılan ayrılık anlaşmasının müzakereye açılmayacağını tekrar ifade ediyor." vurgusu yapıldı.

Bildirgede, AB Konseyi'nin her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak İngiltere'nin birlikten ayrılmasına ilişkin hazırlığını sürdürmesi gerektiğinin altı çizildi.