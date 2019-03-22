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AB'den İngiltere'ye seçenekli erteleme teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 02:04 | Son Güncelleme

AB Brexit'i, ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteledi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'nin 27 üyesi, Brexit'i ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteleme kararı aldı.

AB Liderler Zirvesi'nin Brexit oturumunun ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, AB Konseyi'nin İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit'i erteleme talebini görüştüğü, AB Komisyonu ve İngiliz hükümetinin Strazburg'da Brexit anlaşmasına ilişkin kabul ettiği ortak deklarasyonu onayladığı belirtildi.

Bildirgede, "AB Brexit'i, ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a, aksi halde 12 Nisan'a kadar erteledi." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'nin ikinci ihtimal gerçekleşmesi durumunda 12 Nisan'dan önce AB'ye nasıl bir yol izlemeyi planladığını açıklaması gerektiği kaydedilen bildirgede, "AB Konseyi, İngiltere ve AB arasında 2018 Kasım'da varılan ayrılık anlaşmasının müzakereye açılmayacağını tekrar ifade ediyor." vurgusu yapıldı.

Bildirgede, AB Konseyi'nin her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak İngiltere'nin birlikten ayrılmasına ilişkin hazırlığını sürdürmesi gerektiğinin altı çizildi.

- Süreç

İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referanduma yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. İngiliz hükümeti 29 Mart 2017’de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken Brexit’i 30 Haziran’a erteleme talebini AB Konseyi'ne iletmişti.

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