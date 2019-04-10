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AB'den Libya'da ateşkese destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 23:01 | Son Güncelleme

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'a Libya'da ateşkes sağlanması konusunda AB'nin desteğini iletti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi sürece dönülmesine destek verdiğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Mogherini, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, Mogherini'nin muhatabına, ülkede savaşın durması ve BM öncülüğündeki siyasi sürece dönülmesi konusunda AB'nin desteğini ilettiği belirtildi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri geçen günlerde Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra, Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına ulaşmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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