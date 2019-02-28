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AB'den Macaristan'a kampanya tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:47 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, Macaristan hükümetinin, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanyaya ilişkin "Macaristan hükümetinin kampanyası gerçekleri çarpıtıyor" açıklamasında bulundu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Macaristan hükümetinin, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanyaya resmi açıklama yaparak tepki gösterdi.

AB Komisyonundan İngilizce ve Macarca yapılan yazılı açıklamada, "AB Komisyonu Macaristan'la aynı fikirde. Vatandaşlar AB'nin gerçekten ne yaptığını bilme hakkına sahip. Ancak bunlar kurgulara değil gerçek bilgilere dayandırılmalıdır." vurgusu yapıldı.

"Macaristan hükümetinin kampanyası gerçekleri çarpıtıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, AB'nin "gizli bir planı olmadığı" belirtildi.

Açıklamada, Macaristan hükümetinin iddialarının "gerçek dışı ve yanıltıcı" olduğu vurgulanarak, AB'nin göç politikasına ilişkin "doğru bilgiler" 7 maddelik bir listeyle sıralandı.

Listede AB'nin üye ülkelerinin sınırlarını korumaya çalıştığı, insani vize uygulama niyetinde olmadığı, yasadışı göçü kolaylaştırmak için herhangi bir kurumla çalışmadığı, AB yardımlarının göçü teşvik etmediği ve halihazırda Yunanistan'da bulunan göçmenlere aktarıldığı konularına yer verildi.

- Kampanya krizi

Macar hükümeti, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'in "göçü teşvik edici planları" hakkında Macar hükümetinin bilgilendirme kampanyası başlattığını duyurarak, Juncker ve Soros'un fotoğraflarının yer aldığı bir kampanya afişi kullanmaya başlamıştı.

Afişte, ''Brüksel'in neye hazırlandığını bilmeye sizin de hakkınız var. (Göçmenler için) Zorunlu iskan politikasını uygulamak istiyorlar. Üye ülkelerin sınır savunma hakkını zayıflatmak istiyorlar. Göçmen vizesiyle göçü kolaylaştırmak istiyorlar.'' ifadeleri yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Juncker kampanya Macaristan SOROS

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