HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD’li gazetecinin ölümüne ilişkin soruşturmaya takipsizlik kararı verildi

ABD’li gazetecinin ölümüne ilişkin soruşturmaya takipsizlik kararı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 15:10 | Son Güncelleme

İstanbul’da otel önünde aracında ölü bulunan Amerikalı gazeteci Andre Vltchek’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

ABD’li gazetecinin ölümüne ilişkin soruşturmaya takipsizlik kararı verildi

İstanbul’da otel önünde aracında ölü bulunan Amerikalı gazeteci Andre Vltchek’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya takipsizlik kararı verildi. Soruşturma dosyasına giren otopsi raporunda da Vltchek’in ölümünün vücuttaki enfeksiyon nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi.
Amerikalı gazeteci Andre Vltchek, 12 Eylül’de eşiyle birlikte Samsun’a gidip 9 gün kaldıktan sonra 21 Eylül’de bir araç kiralayarak iki şoförle birlikte İstanbul’a dönmüştü. Sakarya’da araçta uyuyan ABD’li gazeteciyi İstanbul’a geldiklerinde eşi uyandırmaya çalışmış, ancak öldüğünü anlamıştı. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık Vltchek’in ölümünün doğal ölüm olduğunu belirterek soruşturmaya takipsizlik verdi. Öte yandan, soruşturma dosyasına giren otopsi raporunda Vltchek’de "kronik kalp damar hastalığı ve metabolik hastalık bulguları tespit edildiği ve ölümünün vücuttaki enfeksiyon nedeniyle gerçekleştiği" belirtilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali
Ünlü profesöre canlı yayında koronavirüs aşısı yapıldıÜnlü profesöre canlı yayında koronavirüs aşısı yapıldı
Korkunç rapor: 'Bu kişi hiç var olmadı'Korkunç rapor: 'Bu kişi hiç var olmadı'
En Çok Okunan Haberler
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: Hatırlamıyorum
Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: Hatırlamıyorum
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Dünya umurunda değil! Tangasını gösterdi
Dünya umurunda değil! Tangasını gösterdi
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....
Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Diğer Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yarınki toplantıyı işaret etti: Yeni önlemler alınabilir
Bilim Kurulu Üyesi yarınki toplantıyı işaret etti: Yeni önlemler alınabilir
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı
Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika Hatay İskenderun'da orman yangını! Birçok ev alevlerin arasında kaldı
İskenderun'da orman yangını! Birçok ev alevlerin arasında kaldı
İptal edilen NAVTEX'lerle ilgili MSB'den açıklama
İptal edilen NAVTEX'lerle ilgili MSB'den açıklama
Kartal D-100'de minibüs alev alev yandı
Kartal D-100'de minibüs alev alev yandı
Duygu Delen'in ölümü ile ilgili iddianame mahkemeye gönderildi
Duygu Delen'in ölümü ile ilgili iddianame mahkemeye gönderildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.