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ABD'li Müslümanlardan kundaklanan Diyanet Camii'ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 22:44 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan Müslümanlar, Connecticut eyaletine bağlı New Haven kentinde kundaklanan Diyanet Camii'nin tamiratı için seferber oldu - Amerika Diyanet Merkezi Başkanı Fatih Kanca, caminin tadilatında Yale Üniversitesi Müslüman toplumunun çabalarına vurgu yaparken daha fazla destek çağrısında bulundu

WASHINGTON (AA) - ABD’de yaşayan Türkler ve Müslümanlar, Connecticut eyaletine bağlı New Haven kentinde kundaklanan Diyanet Camii'nin tamiratı için seferber oldu.

Yale Üniversitesi Amerikan Müslüman toplumu başta olmak üzere, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ve Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesinin (TASC) geçen hafta kundaklanan Diyanet Camii'nin tamiratı için yardım kampanyası başlattığı belirtildi.

Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Başkanı Fatih Kanca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kampanyada Yale Üniversitesi'ndeki Müslümanların desteğini bir kez daha ifade etmek isterim. Üniversitenin din adamı Ömer Bajwa başta olmak üzere öğrenci grubundan önemli destek almamız camimizle üniversite arasındaki anlamlı bağı daha da kuvvetlendirmiştir." dedi.

Camiye yapılan saldırının arkasında İslam karşıtlığının yattığını vurgulayan Kanca, buna rağmen federal ve eyalet düzeyindeki birçok resmi makamdan söz konusu saldırıya dair kınama ve birlik mesajları aldıklarını ifade etti.

Öte yandan, ABD'de yayılan İslam karşıtlığına karşı farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi ve yayılması için başta Türk Büyükelçilik Din Hizmetleri Müşavirliği ve Ataşeliği olmak üzere CAIR ve TASC gibi kuruluşlarla çalışma başlatıldığını belirten Kanca, şunları söyledi:

"Kundaklamanın ardından Türk yetkililerin sosyal medyadaki İslamofobik saldırıyı kınama ve camilerimize destek mesajlarının yanında başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve Dernek Başkanımız Haydar Elevli bizzat arayarak geçmiş olsun dilekleri ilettiler. Esasında tüm İslam toplumunu hedef alan bu saldırı karşında, Connecticut’taki camiler, kiliseler, havralar, komşular, yakında veya uzakta yaşayan Amerikalılar destek mesajlarıyla yanımızda olduklarını kuvvetli bir şekilde ifade ettiler."

- Türk toplumuna daha çok destek çağrısı

Kanca, ayrıca camide meydana gelen hasarın giderilmesi hususunda Yale Üniversitesi Müslüman toplumunun 190 bin dolar, Diyanet Center of America’nın başlattığı yardım kampanyasında ise Türk toplumunun şu ana kadar 20 bin doları aşkın para topladığını belirtti.

Bununla beraber, Kanada Diyanet teşkilatının da yardım kampanyasına dahil olarak destek verdiğine değinen Kanca, cami cemaatinden birinin tek başına 30 bin dolar bağış yaptığını kaydetti.

Kanca, Türk Amerikan toplumunun daha fazla hassasiyet beklediklerini vurgulayarak, kendilerinin söz konusu zaiyatı bütünüyle giderebilecek güç ve erdeme sahip olduğuna inandıklarını söyledi.

Öte yandan, "GoFundMe" isimli yardım toplama sitesi üzerinden de şu ana kadar 10 bin dolar toplandığını anlatan Kanca, "Bizler, nefret dolu çirkin bir davranışla camilerimize karşı yapılan saldırıyı kınıyor, tüm inanç kesimlerini insanlığın huzur bulduğu mabetlere el uzatanlara karşı tavır almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

12 Mayıs'ta kundaklanan, ABD'nin Connecticut eyaletinin New Haven kentindeki Diyanet Camisi'nde büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti.

Cami yönetimi, ABD'deki diyanet yetkilileri, Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri ve bölgede yaşayan yerel halk ile dayanışma içinde camiyi en kısa sürede tamir ederek yeniden ibadete açacaklarını duyurmuştu.

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