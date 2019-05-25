ABD'li Müslümanlardan kundaklanan Diyanet Camii'ne destek

WASHINGTON (AA) - ABD’de yaşayan Türkler ve Müslümanlar, Connecticut eyaletine bağlı New Haven kentinde kundaklanan Diyanet Camii'nin tamiratı için seferber oldu.

Yale Üniversitesi Amerikan Müslüman toplumu başta olmak üzere, Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ve Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesinin (TASC) geçen hafta kundaklanan Diyanet Camii'nin tamiratı için yardım kampanyası başlattığı belirtildi.

Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Başkanı Fatih Kanca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kampanyada Yale Üniversitesi'ndeki Müslümanların desteğini bir kez daha ifade etmek isterim. Üniversitenin din adamı Ömer Bajwa başta olmak üzere öğrenci grubundan önemli destek almamız camimizle üniversite arasındaki anlamlı bağı daha da kuvvetlendirmiştir." dedi.

Camiye yapılan saldırının arkasında İslam karşıtlığının yattığını vurgulayan Kanca, buna rağmen federal ve eyalet düzeyindeki birçok resmi makamdan söz konusu saldırıya dair kınama ve birlik mesajları aldıklarını ifade etti.

Öte yandan, ABD'de yayılan İslam karşıtlığına karşı farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi ve yayılması için başta Türk Büyükelçilik Din Hizmetleri Müşavirliği ve Ataşeliği olmak üzere CAIR ve TASC gibi kuruluşlarla çalışma başlatıldığını belirten Kanca, şunları söyledi: