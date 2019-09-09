HABER

ABD’nin 18 yıl süren işgalinde 32 binden fazla Afgan sivil ve 2 binden fazla ABD askeri öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 12:32 | Son Güncelleme

ABD’nin Afganistan’ı işgal ettiği 2001 yılından itibaren 18 yıl süren savaşta 32 binden fazla sivil Afgan ve 2 bin 300’den fazla ABD askeri hayatını kaybetti.Afganistan’daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA) en son raporunda, Afganistan’da 2019’un ilk yarısında bombalı saldırılar, hava saldırıları, baskınlar ve çatışmalarda yaklaşık 4 bin sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD’nin Afganistan’ı işgal ettiği 2001 yılından itibaren 18 yıl süren savaşta 32 binden fazla sivil Afgan ve 2 bin 300’den fazla ABD askeri hayatını kaybetti.
Afganistan’daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA) en son raporunda, Afganistan’da 2019’un ilk yarısında bombalı saldırılar, hava saldırıları, baskınlar ve çatışmalarda yaklaşık 4 bin sivilin öldürüldüğünü bildirdi. UNAMA’nın raporunda, Taliban ve DEAŞ’ın 531 Afganı öldürdüğü ve 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında bin 437 kişinin yaralandığı bildirildi. Raporda, hükümet yetkilileri, yaşlılar, yardım çalışanları ve din alimleri dahil 985 kişinin militanlar tarafından kasıtlı olarak hedef alındığı belirtildi.

Trump görüşmeleri iptal etti
ABD Başkanı Donald Trump, başkent Kabil’de yabancı temsilcilikler ve hükümet binalarının bulunduğu bölgede Perşembe günü meydana gelen ve 1 ABD askeri dahil 12 kişinin ölümüne neden olan intihar saldırısının ardından, ABD birliklerinin Afganistan’dan çekilmesini sağlayacak olan Taliban görüşmelerini iptal edeceğini açıklamıştı.
ABD, Taliban saldırıların arkasındaki isim olan Usame bin Ladin’i teslim etmeyi reddedince, 11 Eylül 2001 saldırılarından 1 ay sonra Afganistan’a hava saldırıları başlatmıştı. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon, Taliban’ı hızla iktidardan uzaklaştırdı. İsyancı bir güç haline gelen Taliban, sonraki Afgan hükümetlerini istikrarsızlaştırarak saldırılarına devam etti.
Uluslararası koalisyonun Afganistan’daki varlığı 2014 yılında sona erdi fakat koalisyon, Afgan kuvvetlerini eğitmeye devam etti. Ancak ABD, hava saldırıları da dahil olmak üzere bölgedeki işgali sürdürdü.
Afganistan’ın 2001’de başlayan işgalinden bu yana koalisyon kuvvetinin yaklaşık 3 bin 500’ü aşkın üyesi hayatını kaybetti. Bu rakamın 2 bin 300’den fazlasını ABD askerleri oluşturuyor.
Birleşmiş Milletler’in Şubat 2019 raporunda, 32 binden fazla Afganın savaşta hayatını kaybettiği bildirildi. ABD’nin Brown Üniversitesi Watson Enstitüsü de 2001’den beri 58 bin güvenlik personelinin ve 42 bin muhalif savaşçının öldüğünü belirtti.

Yürekler ağza geldi! Son anda böyle kurtardıYürekler ağza geldi! Son anda böyle kurtardı
Siirt’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralıSiirt’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Hasımlarını 200 kilometre takip edip silah ve bıçakla saldırdılarHasımlarını 200 kilometre takip edip silah ve bıçakla saldırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.