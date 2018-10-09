ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin istifa ettiği iddiası

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin istifa ettiği iddia edildi.

ABD basınında, ülkenin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin istifa ettiği haberleri yer aldı.

Nikki Haley'nin Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada,'' Arkadaşım Nikki Haley ile Oval Ofis'te saat 10.30'da büyük bir duyuru yapacağız.'' açıklaması yaptı.

