ABD'nin farklı şehirlerinde Trump yanlıları eylem düzenledi

Trump'ın da dile getirdiği iddiaları destekleyen hiçbir kanıt sunulmadı. Hile yapıldığı iddia edilen ve Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında çok az oy farkı olan eyaletlerde Trump'ın ekibinin açtığı davalar da sonuç vermedi.

Cumartesi günü ABD'nin bazı şehirlerinde sokaklara dökülen eylemciler, ABD Bşakanı ve 3 Kasım'daki seçimde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump'a verilen oyların çalındığını ve seçimlerde hile yapıldığını iddia ediyor.

3 Kasım'daki Başkanlık seçimini kazandığını iddia eden Başkan Donald Trump'ın destekçileri, "Hırsızlığa Son" eylemleri düzenledi. Eylemciler, hiçbir kanıt olmamasına ve dava açılan tüm eyaletlerde aksi yönde karar çıkmasına rağmen Trump'ın "oylarının çalındığı" iddiasını destekliyor.

Ancak bıçaklama olaylarının fail ve mağdurları henüz açıklanmadı.

Cumartesi geç saatlerde ve gece yarısı, Proud Boys ile Trump karşıtları arasında polisin engel olma çabalarına rağmen zaman zaman sözlü ve fiziksel tartışmalar yaşandı.

Trump, eylül ayındaki başkanlık münazarasında Proud Boys için "Kenarda ve hazırolda beklemeliler" demiş, ardından gelen tepkiler karşısında "Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan bir grup" ifadelerini kullanarak grubu eleştirmişti.

Eylemcilere karşı Biden tarafları ve Trump karşıtı Siyah Hayatlar Değerlidir eylemcileri de Washington DC'de sokaklara çıktı. Polis, iki grup arasında barikat kurarak herhangi bir çatışmayı engellemeye çalıştı.

Trump'ın destekçilerinin, bir kilisede asılı "Siyah Hayatlar Değerlidir" yazılı bir pankartı indirip ateşe verdiği bir video yayıldı. Kilisenin rahibi Ianther Mills, "Bu bana Haç yakmaları hatırlattı" açıklaması yaptı.

Washington eyaletinin başkenti Olympia ile Atlanta ve St Paul şehirlerinde de eylemler vardı. Olympia'da da iki karşıt grubun çatışmasında bir kişi yaralandı, üç eylemci gözaltına alındı.

Trump destekçilerinin eylemlerde maske takmadığı da görüldü.

Trump, eylemcilere destek için Twitter hesabından paylaşım yaptı:

"Washington DC'de binlerce kişi hırsızlığa son verilmesi için bir araya geliyor. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum ama onları gidip göreceğim."

https://mobile.twitter.com/realDonaldTrump/status/1337774011376340992

Trump daha sonra New York'a giderken eylemcilerin toplandığı bölgenin üzerinden helikopteriyle geçti. Helikopteri gören eylemciler alkışlar ve ıslıklarla Trump'a destek verdi.