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"ABD'nin tek hedefi Tahran'a geri dönmek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "ABD'nin sadece bir hedefi var o da Tahran'a geri dönmek. ABD, Tahran'a dönüp yeniden halka hükmetmek istiyor. Ancak bu amacın gerçekleşmesi mümkün değildir"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik baskıları artırarak Tahran'a geri dönmeyi amaçladığını söyledi.

Ruhani, İran takvimine göre 1397 yılının son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ülkesinin geçen yıl yaptırımlar nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiğini ancak ABD'nin baskılarına boyun eğmediğini dile getiren Ruhani, "Düşmanın komploları ve halkın sorunları karşısında gaflete düşmeyeceğiz. İran düşmanları hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacak." dedi.

Washington yönetiminin yaptırımları devam ettirmesi ve baskıları artırması durumunda İran'a dönebileceğini düşündüğünü savunan Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin sadece bir hedefi var o da Tahran'a geri dönmek. ABD, Tahran'a dönüp yeniden halka hükmetmek istiyor. Ancak bu amacın gerçekleşmesi mümkün değildir."

- "Ulaşmak istediğimiz noktanın gerisinde kaldık"

Geride bıraktıkları bir yılda hedeflerine ulaşamadıklarını ifade eden Ruhani, "Eşkıyalar bize saldırdı ve ulaşmak istediğimiz noktanın biraz gerisinde kaldık. İşimiz de bu anlamda biraz zorlaştı. ABD gibi süper bir güç, İsrail ve bölgedeki gerici güçler el ele vererek İran'a diz çöktürmeye ve 40 yıllık intikamı almaya çalıştılar. Bu şekilde bizim için döviz ve malların fiyatıyla ilgili problemler meydana getirdiler." diye konuştu.

Ruhani, yaptırımlar nedeniyle ABD'ye karşı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açılması için Hukuk İşlerinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nı görevlendirdiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ruhani Tahran

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