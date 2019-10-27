HABER

ABD'de üniversitede mezunlar partisine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 27.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

Greenville kentindeki Texas A&M Üniversitesindeki mezunlar partisinde silahlı saldırı düzenlendi.

ABD'de üniversitede mezunlar partisine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Teksas eyaletinde bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Dallas Morning News gazetesinde yer alan haberde, Greenville kentindeki Texas A&M Üniversitesindeki mezunlar partisinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu kaydedildi.

Yetkili makamlar, henüz olayı doğrulamazken bazı sosyal medya platformlarında bir parti salonunda etrafta silahla yaralanmış kişilerin olduğu görüntüler yayımlandı.

Yerel yayın yapan WFAA-TV kanalının muhabiri Jason Whitely, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Texsas A&M Üniversitesi kampüsünde düzenlenen saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, 20'den fazla yaralı olduğunu aktardı. Saldırıda otomatik silah kullanıldığının sanıldığını ifade eden Whitely, saldırının motivasyonunun ne olduğunun bilinmediği kaydetti.

Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Saldırganın kimliği ve yakalanıp yakalanmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA

PARTNERMesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyorMesleğini bırakıp bu işe girdi! Şimdi resmen para basıyor
Genetik testler, kanser tedavisine rehberGenetik testler, kanser tedavisine rehber
Ustasına yardıma gitti, 30 yıldır Siirt'te saat tamir ediyorUstasına yardıma gitti, 30 yıldır Siirt'te saat tamir ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD silahlı saldırı Teksas Eyaleti Texas A&M Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Senatör Graham'dan Trump ile görüşmesinin ardından flaş açıklama

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'tan iki Suudi kanal hakkında karar

Irak'tan iki Suudi kanal hakkında karar

Irak'ta sular durulmuyor! Göstericiler sokaklarda, ölü sayısı yükseliyor

Komşuda sular durulmuyor! Ölü sayısı yükseliyor

Tel Abyad’da bomba yüklü motosiklet patladı: 5 yaralı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı saldırı! Yaralılar var

 Irak’ta bilanço artıyor! Yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı yükseldi!

Ülkede bilanço artıyor! Ölü sayısı yükseldi

Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü Alvora Rodriguez'dan flaş Türkiye açıklaması

Birleşmiş Milletler Türkiye Koordinatörü'nden Türkiye açıklaması

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama! Fotoğrafları da paylaştılar

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.