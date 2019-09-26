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ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden Libya değerlendirmesi:

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 23:36 | Son Güncelleme

"Libya halkının çıkarlarına hizmet eden şeffaf ve bağımsız siyasi ve ekonomik kurumlar için ortak bir vizyon ortaya çıkmaya başladı ancak iki yönetim arasında bunun nasıl hayata geçirileceğine ilişkin büyük bir boşluk var"

TRABLUS (AA) - ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden, Libya halkının çıkarlarına hizmet eden şeffaf ve bağımsız siyasi ve ekonomik kurumlar için ortak bir vizyonun ortaya çıkmaya başladığı ancak iki yönetim arasında bunun nasıl hayata geçirileceğine ilişkin büyük bir boşluk olduğu belirtildi.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğince, Büyükelçi Richard B. Norland ve ABD Hazine Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nden Sorumlu Bakan Yardımcısı Eric Meyer'in, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Temsilciler Meclisine (TM) bağlı merkez bankalarının başkanlarıyla ayrı ayrı Tunus'ta gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yazılı açıklama paylaşıldı.

Norland ve Meyer'in, iki gün önce merkez bankası başkanları Sıddık el-Kebir ile Ali el-Hibri'nin de bulunduğu üst düzey Libyalı yetkililerle bir araya geldiği aktarılan açıklamada, bu görüşmelerin, ABD ile Libya arasında ekonomik iş birliğini güçlendirme ve Libyalılar lehine ülke ekonomisini canlandırma hedefi taşıdığı ifade edildi.

Libya'da devlet kurumlarının etkinliğinin ve şeffaflığının iyileştirilmesinin, kalıcı ateşkes ortamının hazırlanması ve kapsamlı siyasi sürece dönüş için çok önemli olduğu kaydedilen açıklamada, Libya halkının çıkarlarına hizmet eden şeffaf ve bağımsız siyasi ve ekonomik kurumlar için ortak bir vizyonun ortaya çıkmaya başladığı ancak taraflar arasında bunun nasıl hayata geçirileceğine ilişkin büyük bir boşluk olduğu belirtildi.

Libya'da biri uluslararası meşruiyete sahip UMH'ye, diğeri TM'ye bağlı iki merkez bankası bulunuyor. UMH'ye bağlı Trablus'taki merkez bankasının başkanlığını Sıddık el-Kebir, TM'ye bağlı Bingazi'deki merkez bankasının başkanlığını ise Ali el-Hibri yürütüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD

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