Abdulfettah el-Burhan: Sudan?da hayat normale döndü

Sudan, (DHA)- Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, önceden kapatılma kararı alınan operasyon birimine mensup istihbaratçıların kalkıştığı silahlı isyanda ordunun, operasyon biriminin karargahlarında kontrolü ele geçirdiğini ve hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile basın toplantısı düzenledi. Basına konuşan el-Burhan, ülkede hava trafiğinin normalde döndüğünü belirterek, silahlı isyana kalkışan Genel İstihbarat Teşkilatı operasyon biriminin tüm karargâhlarında kontrolün ele geçirildiğini açıkladı. El-Burhan ?Hayat normale döndü. Silahlı Kuvvetler herhangi bir darbeye izin vermeyecek? diye konuştu. Başbakan Hamduk ise isyanı ?ulusun, sağlam bir demokrasi inşa etme evresine geçişini engellemeyi amaçlayan? bir ?anlaşmazlık? olarak niteledi.

2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Osman Hüseyin ise ordunun isyanı hızlıca bastırdığını ve mümkün olan en az kuvveti kullanarak isyana kalkışanların bulunduğu istihbarat karargahlarını ele geçirdiğini açıkladı. Hüseyin ayrıca, operasyonlarda 2 askerin hayatını kaybettiğini ve 2?si subay olmak üzere 4 kişinin de yaralandığını belirtti.

43 İSTİHBARAT GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Yerel medyada yer alan haberlere göre, daha önceden kapatma kararı alınan Genel İstihbarat Teşkilatının operasyonlar biriminden bazı istihbaratçılar görevlerinin sona ermesinin ardından ödenen parayı az buldukları gerekçesiyle, ordunun başkent Hartum?un çeşitli noktalarındaki istihbarat karargahlarında ve havalimanı çevresinde protesto başlatmıştı. Sudan?daki güvenlik güçleri, kapatılan operasyonlar biriminin başkentti merkezine operasyon düzenleyerek, 43 istihbarat görevlisi gözaltına alındı.

Öte yandan Sudan istihbaratı ise isyanın müzakereler sonucu sona erdiğini bildirdi.

