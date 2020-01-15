HABER
  4. Abdulfettah el-Burhan: Sudan?da hayat normale döndü

Abdulfettah el-Burhan: Sudan?da hayat normale döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 15.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, önceden kapatılma kararı alınan operasyon birimine mensup istihbaratçıların kalkıştığı silahlı isyanda ordunun, operasyon biriminin karargahlarında kontrolü ele geçirdiğini ve hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı.

Sudan, (DHA)- Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, önceden kapatılma kararı alınan operasyon birimine mensup istihbaratçıların kalkıştığı silahlı isyanda ordunun, operasyon biriminin karargahlarında kontrolü ele geçirdiğini ve hava trafiğinin normale döndüğünü açıkladı.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile basın toplantısı düzenledi. Basına konuşan el-Burhan, ülkede hava trafiğinin normalde döndüğünü belirterek, silahlı isyana kalkışan Genel İstihbarat Teşkilatı operasyon biriminin tüm karargâhlarında kontrolün ele geçirildiğini açıkladı. El-Burhan ?Hayat normale döndü. Silahlı Kuvvetler herhangi bir darbeye izin vermeyecek? diye konuştu. Başbakan Hamduk ise isyanı ?ulusun, sağlam bir demokrasi inşa etme evresine geçişini engellemeyi amaçlayan? bir ?anlaşmazlık? olarak niteledi.
2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI
Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Osman Hüseyin ise ordunun isyanı hızlıca bastırdığını ve mümkün olan en az kuvveti kullanarak isyana kalkışanların bulunduğu istihbarat karargahlarını ele geçirdiğini açıkladı. Hüseyin ayrıca, operasyonlarda 2 askerin hayatını kaybettiğini ve 2?si subay olmak üzere 4 kişinin de yaralandığını belirtti.
43 İSTİHBARAT GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Yerel medyada yer alan haberlere göre, daha önceden kapatma kararı alınan Genel İstihbarat Teşkilatının operasyonlar biriminden bazı istihbaratçılar görevlerinin sona ermesinin ardından ödenen parayı az buldukları gerekçesiyle, ordunun başkent Hartum?un çeşitli noktalarındaki istihbarat karargahlarında ve havalimanı çevresinde protesto başlatmıştı. Sudan?daki güvenlik güçleri, kapatılan operasyonlar biriminin başkentti merkezine operasyon düzenleyerek, 43 istihbarat görevlisi gözaltına alındı.
Öte yandan Sudan istihbaratı ise isyanın müzakereler sonucu sona erdiğini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
15 Ocak Amerikan Basınından Özetler15 Ocak Amerikan Basınından Özetler
Rusya'da hükümet istifasını sundu!Rusya'da hükümet istifasını sundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterip unvanını sildi

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

İşte bir döneme damga vuran Huysuz Virjin son hali...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

Türkiye onları böyle tanımıştı! Yeni gelişme

Türkiye onları böyle tanımıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

Moskova'da Türkiye-Suriye toplantısı iddiası!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

ABD Başkanı Trump duyurdu: 4 ayrı saldırı planı...

ABD Başkanı Trump duyurdu: 4 ayrı saldırı planı...

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Dini nikahın ortasında şehadet getirip son nefesini verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mısır'daki AA ofisine baskın!

Mısır'daki AA ofisine baskın!

Rusya'da hükümet istifasını sundu!

Rusya'da hükümet istifasını sundu!

Ünlü fast food zinciri çalışanı 'eli pantolonunda' görüntülendi!

Ünlü fast food zinciri çalışanı 'eli pantolonunda' görüntülendi!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Putin bir kez daha başkan olabilmek için referanduma gidiyor

Putin bir kez daha başkan olabilmek için referanduma gidiyor

Libya'da ateşkese o ülke mi engel oldu?

Libya'da ateşkese o ülke mi engel oldu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.