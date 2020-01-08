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  4. Abdulfettah es-Sisi Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Abdulfettah es-Sisi Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 23:22 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi, başkent Kahire’deki İttihadiye Sarayı’nda kabul etti.

Abdulfettah es-Sisi Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Mısır resmi haber ajansı MENA’ya göre, Sisi ve Wang görüşmesinde, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri de hazır bulundu.

Orta Doğu ve Körfez’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, durumun kontrol altına alınması, gerginliğin daha da tırmanmasının engellenmesi ve Körfez’in güvenliğinin sağlanması gibi konular masaya yatırıldı.

İkili ilişkilerin de değerlendirildiğinin belirtildiği görüşmeyle ilgili, daha fazla detay verilmedi.

SİSİ FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Sisi’nin, Mısır’da bugün düzenlenen Libya toplantısı için başkent Kahire’ye gelen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile de bir araya geldiği belirtildi. (AA)

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