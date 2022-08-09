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  4. Abdülhamid Han sondaj gemisinin görevleri neler? Abdülhamid Han bugün yola çıkıyor!

Abdülhamid Han sondaj gemisinin görevleri neler? Abdülhamid Han bugün yola çıkıyor!

09.08.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, düzenlenecek törenin ardından ilk görevi için yola çıkacak. Yunanistan'ın endişesi olan Abdülhamid Han sondaj gemisi bugün göreve aşmaya hazırlanıyor. Peki Abdülhamid Han sondaj gemisinin özellikleri nelerdir?

Abdülhamid Han sondaj gemisinin görevleri neler? Abdülhamid Han bugün yola çıkıyor!

Abdülhamid Han sondaj gemisi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle görev yerine uğurlanacak. Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken 'Abdülhamid Han', hidrokarbon arayacak. İşte Abdülhamid Han sondaj gemisi ve merak edilenler...

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ İLK GÖREVE UĞURLANIYOR

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, düzenlenecek törenin ardından ilk görevi için yola çıkacak.

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filonun 4. üyesi olacak.

Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan sondaj gemisinde, bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapıldı.

Ekipmanlar yerleştirildi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmaları tamamlandı. Ardından kırmızı-beyaza boyandı. Abdülhamid Han sondaj gemisinin bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.

SONDAJ ÖZELLİKLER

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle hidrokarbon arayan filonun en büyüyü olan Abdülhamid Han, yedinci nesil olarak adlandırılıyor.

Gemi 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle hidrokarbon arama çalışmalarına destek verecek.

Gemi 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme imkanına sahip. 200 mürettebat kapasiteli 9 katlı gemide helikopter pisti de var. Geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle denizde araştırma yürütülmesinde önemli rol oynayacak.


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