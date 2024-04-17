Abdulkadir Selvi'nin 'Osman Kavala' ve 'Gezi' yazısı olay oldu! AK Parti'nin 'reçetesi' diyerek açıkladı: Baharın gelmesi gerek!

31 Mart seçimlerinde kurulduğu günden bu yana ilk kez ikinci parti konumuna düşen AK Parti'de yeni yol haritasının nasıl şekilleneceği merak edilirken, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti içinde vereceği mesajlara çevrilmiş durumda. Seçim sonrası yapılan ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'değişim' sinyali verdiği belirtilirken, parti içinde 'reform' sesleri yükselmeye başladı.

ABDULKADİR SELVİ'DEN ÇOK KONUŞULACAK İFADELER

Gazeteci Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin nasıl bir yol belirleyeceğini kaleme aldı. Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde, Erdoğan'ın 'reformcu ve yenilikçi' yapısına vurgu yapan Selvi'nin 'reçete' olarak kullandığı ifadeler ise siyaset gündemine adeta bomba gibi düştü.

OLAY OSMAN KAVALA VE GEZİ ÇIKIŞI: FAYDASI YOK!

Osman Kavala ve Gezi Davası tutuklularının hapiste tutulmasının Türkiye'ye ve AK Parti'ye nasıl bir faydasının olduğunu soran Selvi, AK Parti'nin "kuruluş dönemi ilkelerine" dönmesi gerektiğini savundu.

"ARTIK BAHARIN GELMESİ GEREKİYOR"

Selvi'nin "Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor" ifadeleri ise dikkat çekti.

Abdulkadir Selvi'nin söz konusu yazısı bir anda sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.







