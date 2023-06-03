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Abdulkadir Uraloğlu kimdir, kaç yaşında? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu nereli?

03.06.2023 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abdulkadir Uraloğlu'nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na getirilen Abdulkadir Uraloğlu'nun biyografisi merak konusu oldu. Peki, Abdulkadir Uraloğlu kimdir, kaç yaşında?

Abdulkadir Uraloğlu kimdir, kaç yaşında? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu nereli?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni kabinenin açıklanmasının ardından merak ediliyor. Abdulkadir Uraloğlu'nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. İşte 1966 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Abdulkadir Uraloğlu'nun biyografisi

ABDULKADİR URALOĞLU KİMDİR?

Abdulkadir URALOĞLU, 1966 yılında Trabzon'da doğdu.
Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1988 yılında mezun olan URALOĞLU, aynı yıl özel sektörde Saha Mühendisi olarak görev yaptı.
Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma hayatına 1989 yılında Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi olarak başlayan URALOĞLU, 1990-1998 yılları arasında Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi, Kontrol Mühendisi ve Kontrol Şefliği görevlerinde bulunduktan sonra 1998 yılında Erzurum Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisliği görevine getirildi.
2003 yılında Trabzon 10. Bölge Müdür Yardımcısı olan URALOĞLU, 2005 yılında Kayseri 6. Bölge Müdürü, 2006 yılında da Samsun 7. Bölge Müdürü olarak atandı.
2009 yılında kısa bir süre Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü olarak görevlendirilen URALOĞLU, tekrar Samsun'a dönerek, toplam 6,5 yıl Samsun'da Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü.
2012 yılında İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirilen URALOĞLU, 23 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.
URALOĞLU, 2003 yılında başlatılan Acil Eylem Planı kapsamında yoğunluk kazanan Bölünmüş Yollar, Bitümlü Sıcak Karışım kaplamalı yollar, tek platformlu yolların iyileştirilmesi ve Yap-İşlet-Devret Otoyol projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamıştır.
Ülkemizin karayolu ağına önemli kazanımlar sağlayacak yeni otoyol, bölünmüş yol, köprü, tünel projelerinin yapım, plan ve projelendirme çalışmalarını yürüten URALOĞLU aynı zamanda Karayolları Makine Parkının yenilenmesi, yerli ve milli araç kullanım oranının artırılması için araştırma geliştirme faaliyetlerine de özel önem vermektedir.
Aynı zamanda Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ve Karayolları Vakfı (KAV) Başkanlığı görevlerini de yürüten Abdulkadir URALOĞLU evli ve üç çocuk babasıdır.

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