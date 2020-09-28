Abdullah Gül'den Ermenistan-Azerbaycan açıklaması

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gül, yaptığı paylaşımlarda şunları ifade etti:

'DERİN TEESSÜR DUYUYORUM'

Devlet hayatım boyunca Kafkasların istikrar ve huzura kavuşması için gayret göstermiş bir kişi olarak Ermenistan’ın tutumundan derin teessür duyuyor ve Azerbaycan’a yönelik gerçekleştirdiği son saldırıları kınıyorum.

Umarım Ermenistan yönetimi, uluslararası hukuka aykırı şekilde işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından çekilmeden bölgeye kalıcı barışın gelemeyeceğini artık anlar ve halkının gerçek çıkarları ile refahına hizmet edecek şekilde 29 yıldır sürdürdüğü bu haksız işgale son verir.

Devlet hayatım boyunca Kafkasların istikrar ve huzura kavuşması için gayret göstermiş bir kişi olarak Ermenistan’ın tutumundan derin teessür duyuyor ve Azerbaycan’a yönelik gerçekleştirdiği son saldırıları kınıyorum. — Abdullah Gül (@cbabdullahgul) September 28, 2020



