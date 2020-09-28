HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Abdullah Gül'den Ermenistan-Azerbaycan açıklaması

Abdullah Gül'den Ermenistan-Azerbaycan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 17:08 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmaya ilişkin "Devlet hayatım boyunca Kafkasların istikrar ve huzura kavuşması için gayret göstermiş bir kişi olarak Ermenistan’ın tutumundan derin teessür duyuyor ve Azerbaycan’a yönelik gerçekleştirdiği son saldırıları kınıyorum." dedi.

Abdullah Gül'den Ermenistan-Azerbaycan açıklaması
  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gül, yaptığı paylaşımlarda şunları ifade etti:

'DERİN TEESSÜR DUYUYORUM'

Devlet hayatım boyunca Kafkasların istikrar ve huzura kavuşması için gayret göstermiş bir kişi olarak Ermenistan’ın tutumundan derin teessür duyuyor ve Azerbaycan’a yönelik gerçekleştirdiği son saldırıları kınıyorum.

Umarım Ermenistan yönetimi, uluslararası hukuka aykırı şekilde işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından çekilmeden bölgeye kalıcı barışın gelemeyeceğini artık anlar ve halkının gerçek çıkarları ile refahına hizmet edecek şekilde 29 yıldır sürdürdüğü bu haksız işgale son verir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurduFatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Diş tartarından kurtulmak için doktora gitmeden önce bu yöntemleri deneyin Diş tartarından kurtulmak için doktora gitmeden önce bu yöntemleri deneyin
En Çok Okunan Haberler
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Azerbaycan tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Mesaiye geç kalan, işi savsaklayan işçi tazminatsız işten çıkarılabilecek!
İşe geç kalan yandı! İşte yeni karar
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu
MSB duyurdu: Teslim oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı
Erdoğan'dan Beşiktaş'ta kestaneciye ziyaret
Kısmi seferberlik nedir? Azerbaycan’da kısmi seferberlik ilan edildi! Kısmi seferberlik ne demek?
Azerbaycan'daki kısmi seferberlik nedir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.