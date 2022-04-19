Abdullah Gül için 'anket ' iddiası ortalığı karıştırdı! Açıklama geldi

Abdullah Gül ismi yeniden gündeme geldi. 2018 yılında cumhurbaşkanlığı seçimleri için ismi geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili gazeteci Levent Gültekin tarafından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ABDULLAH GÜL İÇİN 'ANKET' İDDİASI

Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Öztekin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı 2018 yılında KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Abdullah Gül'ün adaylığı için 4 lidere anket gönderdiğini söyledi.

AÇIKLAMA GELDİ

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise programın görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak iddiayı yalanladı.

Ağırdır "Ne o zaman ne şimdi, ne Gül için ne başka bir isim için ne anketimiz ne de liderlere önerimiz olmadı. Ne bizden böyle araştırma istendi ne de biz yaptık" ifadelerini kullandı.



