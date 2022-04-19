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  4. Abdullah Gül için 'anket ' iddiası ortalığı karıştırdı! Açıklama geldi

Abdullah Gül için 'anket ' iddiası ortalığı karıştırdı! Açıklama geldi

19.04.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adaylık tartışmalarının sürdüğü muhalefet cephesiyle ilgili Abdullah Gül iddiası yeniden gündem oldu. 2018 yılında cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili ismi geçen Abdullah Gül için KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır tarafından anket yapıldığı ve 4 lidere gönderdiği iddia edildi.

Abdullah Gül için 'anket ' iddiası ortalığı karıştırdı! Açıklama geldi

Abdullah Gül ismi yeniden gündeme geldi. 2018 yılında cumhurbaşkanlığı seçimleri için ismi geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili gazeteci Levent Gültekin tarafından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ABDULLAH GÜL İÇİN 'ANKET' İDDİASI

Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Öztekin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı 2018 yılında KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Abdullah Gül'ün adaylığı için 4 lidere anket gönderdiğini söyledi.

AÇIKLAMA GELDİ

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise programın görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak iddiayı yalanladı.

Ağırdır "Ne o zaman ne şimdi, ne Gül için ne başka bir isim için ne anketimiz ne de liderlere önerimiz olmadı. Ne bizden böyle araştırma istendi ne de biz yaptık" ifadelerini kullandı.

BEKIR

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seçim anketi Abdullah Gül

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