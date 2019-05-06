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'Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü' iddiasıyla ilgili son dakika açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 'acil' olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü. Söz konusu haberlerle ilgili Abdullah Gül'den açıklama geldi.

'Abdullah Gül Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü' iddiasıyla ilgili son dakika açıklaması

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "gizlice" bir araya geldiğini iddia etti.

'KALAMIŞ'TAKİ YATTA GİZLİ GÖRÜŞME' İDDİASI

"Günlerdir kamuoyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Kalamış Marina’da özel bir yatta kiminle görüştüğünü merak ediyor." diye yazan Sabah yazarı Övür, o gizli ismin Abdullah Gül olduğunu öne sürdü.

"İddiaya göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu’nu apar topar bir saatliğine İstanbul’a getiren özel yatta ve tam akşam karanlığından denize açılmasını sağlayan sır isim Gül’dü." ifadelerini kullanan Övür, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Bu yabana atılacak bir iddia da değil. Çünkü kamuoyunda bile YSK’daki oylamanın 6'ya 5 gibi kritik olabileceği çok tartışıldı. Denilenlere göre işte bu nedenle devreye uzun yıllar siyaset yapan, atamalarda imzası olan eski Cumhurbaşkanı Gül sokuldu. Gül’ün bir kısım YSK üyesiyle yakın ilişkisi olduğu iddia ediliyor ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu apar topar bir saatliğine İstanbul’a getiren sır da bu ilişkide saklı."

GÜL'ÜN ÇALIŞMA OFİSİNDEN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Söz konusu iddiaların ardından 11. Cumhurbaşkanı Ofisi'nden açıklama geldi. Açıklamada söz konusu iddialar kesin bir dille yalanlanırken, çok sert ifadeler kullanıldı.

Sosyal medyadan paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün Sabah Gazetesi'nde Mahmut Övür’ün 11.Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile ilgili yazısı tamamen yalan, kötü niyetli ve saygısızcadır. Kamu oyunun bilgisine."

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