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Abdullah Gül, yeni parti sorularını yanıtsız bıraktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 15:36 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dayılarını ziyaret için geldiği İzmir'de, basın mensuplarının 'yeni parti' iddialarıyla ilgili sorularını yanıtlamadı.

Abdullah Gül, yeni parti sorularını yanıtsız bıraktı

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hatay semtinde yaşayan dayıları Nazif Satoğlu (92) ve Ahmet Satoğlu'nu (90) ziyaret etmek için İzmir'e geldi. Gül, cuma namazını İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kıldı. Beraberindeki dayısı Nazif Satoğlu'na elinden tutarak, merdivenlerden çıkması için yardım eden Abdullah Gül, ailesinin bir kısmının hala İzmir'de yaşadığını belirtti.

Yeni bir parti kuracağı yönündeki iddialarla ilgili sorulara yanıt vermeyen Gül, "İki dayım var; Birisi Nazif Satoğlu, eski izmir il ticaret müdürlerindendir. Diğeri de Ahmet Satoğlu nöroloji profesörüdür. İkisi de çok şükür çok ileri yaştalar. Onları ziyarete geldim. Buralar bizim semtlerimiz. Eski hallerini bilirim. Burada evler yokken, bir dönem çocukluğum geçmişti. İlkokul dördüncü sınıfı burada okumuştum. Dolayısıyla aile ziyareti çerçevesinde İzmir'e geldim" dedi.

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Kaynak: DHA


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Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı

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