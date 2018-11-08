Abdüllatif Şener'den 'Türkçe ezan' açıklaması

CHP'li Abdüllatif Şener, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, 2019 bütçesinin, yatırımların azaldığı, temsil ödenekleri, faiz giderleri ve bütçe açığının arttığı bir bütçe olduğunu savundu.

Verilen rakamlara bakıldığında yatırımların azaldığının görüldüğünü anlatan Şener, geçen yıl 79 milyar lira olan yatırım ödeneklerinin 2019 bütçesinde 54 milyar liraya düştüğünü belirtti.

Temsil ödeneklerindeki artışın yanı sıra bütçe açığının da 2019 ve 2021'e kadar sürekli arttığını kaydeden Şener, "Benzer bir tabloyu faiz giderleri açısından da görmekteyiz. Bütçe doğrudan doğruya faiz ödeme bütçesine dönüşmüştür. Çünkü 2018'de 76 milyar lira olan faiz giderleri 2019 bütçesinde 117 milyar liraya çıkmıştır." diye konuştu.

Ekonomik krizin, iktidarın ülkeyi yanlış yönetmesinden kaynaklandığını, hükümetin yanlış ekonomi politikaları ve uygulamalarla ülkeyi krize soktuğunu ileri süren Şener, "Son 10 yıldır hiç yapısal reform yapamayan bir iktidardan söz etmekteyiz." diye konuştu.

Ekonomik kriz sonucu piyasada fiyatların arttığını savunan Şener, "Buradan çıkış, bu iktidarın muhalefeti dinlemesiyle mümkündür. Muhalefeti, ana muhalefet partisini dinlemeyen, tavsiyelerine kulak vermeyen iktidarın bu sıkıntıyı aşması güç görünmektedir." değerlendirmesinde bulundu.