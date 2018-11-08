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Abdüllatif Şener'den 'Türkçe ezan' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 12:42 | Son Güncelleme

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkçe ezan tartışmasıyla ilgili olarak 'Vaktiyle Türkiye'de Türkçe ezan tartışmaları olmuştur ancak 1950 yılında CHP'nin de verdiği oylarla Türkçe ezan tartışması kapatılmıştır. Bunun zaman zaman tekrar birileri tarafından gündeme getirilmesi yanlıştır. Dinin temel prensiplerine aykırı şeyler söylemek siyasetçinin üslubu olamaz.' dedi.

Abdüllatif Şener'den 'Türkçe ezan' açıklaması

CHP'li Abdüllatif Şener, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, 2019 bütçesinin, yatırımların azaldığı, temsil ödenekleri, faiz giderleri ve bütçe açığının arttığı bir bütçe olduğunu savundu.

Verilen rakamlara bakıldığında yatırımların azaldığının görüldüğünü anlatan Şener, geçen yıl 79 milyar lira olan yatırım ödeneklerinin 2019 bütçesinde 54 milyar liraya düştüğünü belirtti.

Temsil ödeneklerindeki artışın yanı sıra bütçe açığının da 2019 ve 2021'e kadar sürekli arttığını kaydeden Şener, "Benzer bir tabloyu faiz giderleri açısından da görmekteyiz. Bütçe doğrudan doğruya faiz ödeme bütçesine dönüşmüştür. Çünkü 2018'de 76 milyar lira olan faiz giderleri 2019 bütçesinde 117 milyar liraya çıkmıştır." diye konuştu.

Ekonomik krizin, iktidarın ülkeyi yanlış yönetmesinden kaynaklandığını, hükümetin yanlış ekonomi politikaları ve uygulamalarla ülkeyi krize soktuğunu ileri süren Şener, "Son 10 yıldır hiç yapısal reform yapamayan bir iktidardan söz etmekteyiz." diye konuştu.

Ekonomik kriz sonucu piyasada fiyatların arttığını savunan Şener, "Buradan çıkış, bu iktidarın muhalefeti dinlemesiyle mümkündür. Muhalefeti, ana muhalefet partisini dinlemeyen, tavsiyelerine kulak vermeyen iktidarın bu sıkıntıyı aşması güç görünmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şener, "Ödeme garantisiyle yaptırılan mega tesislerin faturasının kullanana da kullanmayana da çıkarıldığı" iddiasına ilişkin, "Yüksek bir ödeme taahhüt ediliyor, fiyat belirleniyor ve dövize bağlanıyor. Araç sayısı tutmayınca emme basma tulumba gibi hazineden birilerinin cebine para boşaltılıyor. Cumhuriyet tarihi boyunca böyle bir soygun sistemi inşa edilmemiştir. Korkunç bir soygun mekanizması var. Soygun mekanizmasının varlığı sözleşmelerin ve anlaşmaların gizliliğiyle de kanıtlanmıştır." ifadesini kullandı.

"SİYASETÇİNİN ÜSLUBU OLAMAZ"

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın "Türkçe ezan okunması" yönündeki çağrısıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Şener, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ibadetlerin, ibadetlere çağrının nasıl yapılacağı bellidir. Vaktiyle Türkiye'de Türkçe ezan tartışmaları olmuştur ancak 1950 yılında CHP'nin de verdiği oylarla Türkçe ezan tartışması kapatılmıştır. Bunun zaman zaman tekrar birileri tarafından gündeme getirilmesi yanlıştır. Siyasetçiler de bu tür konularda konuşurken, değerlendirme yaparken dikkatli olmak zorundadır. Dinin temel prensiplerine aykırı şeyler söylemek siyasetçinin üslubu olamaz."

Şener, CHP'de İstanbul için yerel seçimlerde kendisinin de aday olacak isimler arasında geçtiğine ilişkin soru üzerine, "CHP'nin, bu seçimlerden başta büyükşehirler olmak üzere başarıyla çıkacağını düşünüyorum. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir gibi kentleri CHP'nin alacağını düşünüyorum. Böyle bir noktada kulis ortamında olmayı etik bulmam. Bu konuda karar verecek olan Sayın Genel Başkan ve parti yönetimidir. Vakti gelmeden önce bazı şeyleri söylemek iyi değildir." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Türkçe yi arap propagandasından ve buyruğundan kurtaracağız and olsun Türkçe ezan tekrar okunacak!!!!
nerde kemik, orda latif
Ben Türküm ve Türkçe ezan okunmasını istiyorum..arapçadan sonra ardından Türkçe ezanda okuna bilir..anlamadığım şeyi neden dinliyoruz kardeşim..arapça okunduda insanlar dinlerinimi anladılar yoo camilerin %95 boş bunları bir kenara koydum siz bir isteiğiniz için Allaha dua ettiğinizde arapçamı okuyorsunuz hayır Türkçe isteklerde bulunuyorsunuz..bu nedenle Türkçe okunması anlaşılabilir olduğundan insanı daha motive eder..Allah sizin arapçamı yada çincemi okuduğunuza bakmaz samimiyetinize ve ne kadar insan olabildiğinize bakar..yoksa dil meshep vs bunlar boş işler...
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