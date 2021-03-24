HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Abdurrahim Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Abdurrahim Fırat biyografisi...

Abdurrahim Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Abdurrahim Fırat biyografisi...

24.03.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 75 kişilik MKYK listesi oluşturulduğu söylendi. Erdoğan'ın açıkladığı 75 kişilik MKYK listesinde kimler olduğu da belli oldu. Bu isimlerden biri Abdurrahim Fırat olarak açıklandı. Peki Abdurrahim Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Abdurrahim Fırat biyografisi...

Abdurrahim Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Abdurrahim Fırat biyografisi...

AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 75 kişilik MKYK listesi oluşturulduğu söylendi. Erdoğan'ın açıkladığı 75 kişilik MKYK listesinde kimler olduğu da belli oldu. Bu isimlerden biri Abdurrahiç Fırat olarak açıklandı. Peki Abdurrahim Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ABDURRAHİM FIRAT KİMDİR?

1966 senesinde Erzurum’da dünyaya gelen Abdurrahim Fırat; ilk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamlamıştır. Abdurrahim Fırat, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve şu an Abdurrahim Fırat Erzurum Barosuna bağlı şekilde serbest avukat olarak çalışmaktadır.

2007 ve 2011 senelerinde yapılan genel seçimlerde AK Parti’den aday adayı olmuş olan Fırat, 2012 Haziran ayında yapılan AK Parti 4.Olağan Kongresinde Erzurum İl Yönetimine seçilmiştir. Siyaset akademisi 10. ve 15. dönem kurslarını da Erzurum İl birincisi olarak tamamlamıştır. 2013 senesinde en fazla üye kaydı yapan İl Yönetim Kurulu üyesi ödülünü almaya hak kazanmıştır. Evli olan Abdurrahim Fırat 3 çocuk babasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
AK Parti MKYK'da 21 isim liste dışı kaldı! AK Parti MKYK'da 21 isim liste dışı kaldı!
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Abdurrahman Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Abdurrahman Kurt biyografisi...

Abdurrahman Kurt kimdir, nereli ve kaç yaşında?

AK Parti MKYK'da 21 isim liste dışı kaldı! Aralarında Lütfi Elvan ve Mahir Ünal da var

AK Parti MKYK'da 21 isim liste dışı kaldı!

Son Dakika: AK Parti yeni MKYK listesi belli oldu! İşte 75 kişilik listede yer alan isimler

AK Parti yeni MKYK listesi belli oldu!

İşte Sen ben yok hep birlikte şarkısının sözleri | AK Parti’den kongreye özel klip

AK Parti’den kongreye özel klip

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Vatandaşa döviz ve altın çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa flaş çağrı

Mansur Yavaş: Beni görevden aldırtmak istedi, ilk defa burada söylüyorum

'Beni görevden aldırtmak istedi, ilk defa burada söylüyorum'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.