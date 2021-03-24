Abdurrahim Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Abdurrahim Fırat biyografisi...

AK Parti'nin 7. Büyük Kongresi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 75 kişilik MKYK listesi oluşturulduğu söylendi. Erdoğan'ın açıkladığı 75 kişilik MKYK listesinde kimler olduğu da belli oldu. Bu isimlerden biri Abdurrahiç Fırat olarak açıklandı. Peki Abdurrahim Fırat kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ABDURRAHİM FIRAT KİMDİR?

1966 senesinde Erzurum’da dünyaya gelen Abdurrahim Fırat; ilk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamlamıştır. Abdurrahim Fırat, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve şu an Abdurrahim Fırat Erzurum Barosuna bağlı şekilde serbest avukat olarak çalışmaktadır.

2007 ve 2011 senelerinde yapılan genel seçimlerde AK Parti’den aday adayı olmuş olan Fırat, 2012 Haziran ayında yapılan AK Parti 4.Olağan Kongresinde Erzurum İl Yönetimine seçilmiştir. Siyaset akademisi 10. ve 15. dönem kurslarını da Erzurum İl birincisi olarak tamamlamıştır. 2013 senesinde en fazla üye kaydı yapan İl Yönetim Kurulu üyesi ödülünü almaya hak kazanmıştır. Evli olan Abdurrahim Fırat 3 çocuk babasıdır.

