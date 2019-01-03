Abdurrahman Dilipak olay yazı: İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden...

Abdurrahman Dilipak, yazısında "Sizden olanlara oy verin. Sadece sizin gibi inanan, düşünen, kavminizden olan değil, size gerçek anlamda hizmet edebilmesi için, akil baliğ; ehliyet ve liyakat sahibi, alimlere danışan, halkla konuşan (istişare ve şûra yapan) dürüst, yetkili, cesur; dahası yetkisini sizden alan ve size hesap veren kişilere oy verin" dedi.
"Hani aşırı bir şekilde övmeyecek ve övünmeyecektik. 'Meddahlık' moda şimdi. Trollerimiz var, amigolarımız var" ifadesini kullanan Dilipak, şöyle devam etti:
"Hani haksız yere kimseyi suçlamayacak, iftira etmeyecek, yalan söylemeyecek, insanların kişisel zaaflarını alay konusu yapmayacak, dedikodu ve gıybet yapmayacak, kişisel özelliklerinden dolayı onlara lakap takmayacak, hakaret etmeyecektik!
"İÇİMİZDEKİ BEYİNSİZLERİN İŞLEDİKLERİ YÜZÜNDEN..."
Kem söz sahibine döner. Batılın tasviri saf zihinleri idlal eder. Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder. Yanlışın şüyuu vukuundan beterdir. Bir yanlışın aleniyet kazanması o işe meşruiyet kazandırır. Bir yanlış alenen ve tekrar tekrar yapılabiliyorsa, o zaman "içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden o suçu işlemeyenler de cezalandırılır. Malum: Haksızlıklar karşısında susanlar dilsiz Şeytanlardır. Şeytansa azapta gerek. Başkalarının gözünde çöp ararken, kendi gözümüzde mertek varsa kim inanır bize..."
Abdurrahman Dilipak, 1949 yılında Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Haruniye’de dünyaya geldi. Babasının adı Ali Rıza, annesinin adı Fatma Pakize’dir. Dilipak, 1969 yılında Konya İmam-Hatip lisesini tamamladı. Güzel Sanatlar Akademisine girmek için resim dersleri alsa da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Filolojisi bölümüne girdi. Burada 2 yıl okuduktan sonra İstanbul Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Halkla İlişkiler Yüksek Okuluna kaydoldu ve 1980 yılında mezun oldu.
KARİYERİ
1964 yılında kısa süreli "Düziçinde Kasırga" adlı bir gazete çıkarttı. 1969 yılında DSİ 6. Bölge Müdürlüğü’nde Arazi Elektirifikasyonu Kontrolü bölümünde çalışmaya başladı. 1971 yılında farklı bir alan olarak judo antrenörü oldu.
1972 kurucu “Fetih Yayınevini” ve “Hertür Yayın Dağıtım Şirketi”ni kurdu. 1973 yılında “Yeni Sanat Dergisi Yayın Kurulu”nda bulundu. Aynı yıllarda “MTTB Sinema Kulübü” üyesi oldu. Devamında, “Burak Film Kurucu Ortakları” arasında bulundu ve “Milli Sinema Tartışmaları”na katıldı.
1977 yılında “Adım Dergisi Genel Yayın Müdürü” oldu. 1988-1990 yıllar arasında “Dış Politika Dergisi Yayın Yönetmeni”, 1972-1993 yılları arasında da “Milli Gazete” yazarı oldu. 1978-1993 yılları arasında “Bazın Hicret Dergisi Genel Yayın Müdürü, Seriyye Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü” oldu.
1994 yılında “Cıngar Mizah” dergisinde yazarlık yaptı. 1990 yılından itibaren haftalık “Cuma Dergisi”nde, 1993 yılından itibaren “Akit” gazetesinde, 1996-1997 yıllarında haftalık “Selam” gazetesinde, 1996 yılında “Yeni Şafak” gazetesinde, “Aylık Görüş (Almanya), Aylık Pir” dergilerinde yazarlık yaptı. Halen Yeni Akit gazetemizde yazarlığını sürdürmektedir.
Dilipak, çeşitli televizyon kanallarında programlar da yaptı. Bugüne kadar on binin üzerinde makale, 40'a yakın kitap yazdı. 2500’e yakın konferans düzenleyip 20 yağlıboya tablo yaptı. 3 Nisan 2013 tarihinde Hükümet tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik “Akil İnsanlar Heyeti” Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunmaktadır.
1975 tarihinde Asiye Turgut'la evlenen Dilipak’ın 4 çocuğu bulunmaktadır.
KİTAPLARI
Cumhuriyet'in Şeref Kitabı, Yağmalanan Ülke Türkiye, Bir Başka Açıdan KEMALİZM, İNÖNÜ Dönemi, Menderes Dönemi
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