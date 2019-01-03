Abdurrahman Dilipak olay yazı: İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden...

Abdurrahman Dilipak, yazısında "Sizden olanlara oy verin. Sadece sizin gibi inanan, düşünen, kavminizden olan değil, size gerçek anlamda hizmet edebilmesi için, akil baliğ; ehliyet ve liyakat sahibi, alimlere danışan, halkla konuşan (istişare ve şûra yapan) dürüst, yetkili, cesur; dahası yetkisini sizden alan ve size hesap veren kişilere oy verin" dedi.

"Hani aşırı bir şekilde övmeyecek ve övünmeyecektik. 'Meddahlık' moda şimdi. Trollerimiz var, amigolarımız var" ifadesini kullanan Dilipak, şöyle devam etti:

"Hani haksız yere kimseyi suçlamayacak, iftira etmeyecek, yalan söylemeyecek, insanların kişisel zaaflarını alay konusu yapmayacak, dedikodu ve gıybet yapmayacak, kişisel özelliklerinden dolayı onlara lakap takmayacak, hakaret etmeyecektik!

"İÇİMİZDEKİ BEYİNSİZLERİN İŞLEDİKLERİ YÜZÜNDEN..."



Kem söz sahibine döner. Batılın tasviri saf zihinleri idlal eder. Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder. Yanlışın şüyuu vukuundan beterdir. Bir yanlışın aleniyet kazanması o işe meşruiyet kazandırır. Bir yanlış alenen ve tekrar tekrar yapılabiliyorsa, o zaman "içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden o suçu işlemeyenler de cezalandırılır. Malum: Haksızlıklar karşısında susanlar dilsiz Şeytanlardır. Şeytansa azapta gerek. Başkalarının gözünde çöp ararken, kendi gözümüzde mertek varsa kim inanır bize..."