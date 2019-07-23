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ABD'ye ait uçağın Venezuela'nın hava sahasını ihlal ettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 04:53 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, hava sahasını ihlal eden ABD donanmasına ait istihbarat uçağının, Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı tarafından engellendiğini duyurdu

ABD ordusuna ait istihbarat uçağının Venezuela'nın hava sahasını ihlal ettiği öne sürüldü.

Venezuela basınında yer alan haberlere göre, İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, ABD ordusuna ait "Lockheed EP-3" tipi istihbarat uçağının 19 Temmuz Cuma günü ülkesinin hava sahasını Karayip Denizi üzerinde ihlal ettiğini duyurdu.

Rodriguez, Venezuela Hava Kuvvetlerine ait "SU-30" tipi savaş uçağıyla engellenen ABD'ye ait uçağın bölgeden uzaklaştırıldığını ifade etti.

ABD'ye ait uçağın Venezuela'nın Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi'ne (FIR) girdiğini belirten Rodriguez, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarının ihlal edildiğini ve hava güvenliğinin riske atıldığını savundu.

- ABD'ye ait uçaklardan 78 ihlal

ABD'ye ait uçakların ülkesinin hava sahasını sadece bu yılın altı ayında 78 kez ihlal ettiğini anlatan Rodriguez, "Bu uçaklar insani yardım uçağı değil, casus uçaklar, savaş uçakları." dedi.

- "Uçağımıza agresif müdahale edildi"

ABD Ordusu Güney Komutanlığından, SU-30 uçağının engelleme anında çekilmiş videosu sosyal medya hesabından paylaşılmış ve uçuşun uluslararası hava sahasında çok uluslu görev için yapıldığı açıklanmıştı.

Paylaşımda Venezuela'ya ait savaş uçağının "riskli mesafeden agresif engelleme" yaptığı öne sürülmüştü.

ABD, tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'yı birçok kez askeri müdahaleyle tehdit etmişti.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu meşru görmeyen, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflere açık destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Venezuela'daki siyasi kriz

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