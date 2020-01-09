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  4. Abhazya'da göstericiler, sözde devlet başkanlık binasını bastı

Abhazya'da göstericiler, sözde devlet başkanlık binasını bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 18:43 | Son Güncelleme

Sözde Devlet Başkanı Raul Hacimba: - "Gerekirse ülkede olağanüstü hal uygulamak için önlemler alacağım"

TİFLİS (AA) - Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da düzenlenen sözde devlet başkanlığı seçiminin ikinci tur sonucunu kabul etmeyen muhalifler, yönetim binasını kuşattı, zorla içeriye girdi.

Sohum kentindeki sözde devlet başkanlık binasının karşısında toplanan bir grup muhalif, dört ay önce yapılan ve Raul Hacimba'nın kazandığı seçimin sonuçlarını protesto etti.

Göstericiler, ikinci turda yüzde 46,17 oy alan muhalefet partisi Amtsakhara'nın adayı Alkhan Kvitsinia'nın seçimin galibi olduğunu savunarak, seçimlerin iptal edilmesini istedi.

Binaya girmeye çalışan göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Protestocular binanın kapısını kırarak içeriye girmeyi başardı.

- "Gerekirse olağanüstü hal ilan ederim"

Rus haber ajansı TASS'in bildirdiğine göre, sözde Devlet Başkanı Raul Hacimba, olaylar sırasında binadan ayrılarak güvenlik konseyini topladı.

Sözde yönetimin internet sitesinde yer alan açıklamada, Hacimba'nın olayları provokasyon olarak değerlendirdiği kaydedildi. Açıklamada, Hacimba'nın "Gerekirse ülkede olağanüstü hal uygulamak için önlemler alacağım." ifadesi yer aldı.

Sayıları 500'ü bulan göstericiler, daha sonra parlamento binasının çevresinde toplandı.

- Abhazya'daki sözde devlet başkanlığı seçimleri

Gürcistan'dan tek taraflı bağımızlığını ilan eden Abhazya'da, sözde başkanlık seçiminin ikinci turu 8 Eylül 2019'da yapıldı. Seçimin sonucuna göre Hacimba oyların yüzde 47,39'unu, Kvitsiani ise oyların yüzde 46,17'sini almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Abhazya'daki yönetim karşıtı protestolar

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