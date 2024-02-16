HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği iddia edilen sanıktan şaşırtan savunma: 'Kontrol bende değildi'

Abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği iddia edilen sanıktan şaşırtan savunma: 'Kontrol bende değildi'

16.02.2024 23:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ağabeyini uyurken boğazını ve cinsel organını keserek öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Savunmasında ağabeyinin kendisine küçükken istismar girişiminde bulunduğunu öne süren sanık, mahkeme başkanının "Ağabeyinin cinsel organını kesmenin anlamı var mıydı?" sorusuna ise "Bilmiyorum, kontrol bende değildi. Bıçak benim elimdeydi ama kontrol bende değildi" cevabını verdi.

Abisinin boğazını ve cinsel organını kestiği iddia edilen sanıktan şaşırtan savunma: 'Kontrol bende değildi'

Kocaeli'de aile vahşeti yaşandı. 4 Temmuz Mahallesi 204. Cadde üzerinde yer alan 4 katlı binanın 4. katında 22 Nisan 2023'de meydana gelen olayda iddiaya göre Emre T. (30), ağabeyi Murat Can T'yi (32) uykuda bıçaklayarak öldürüp kaçtı.

ABİSİNİN BOĞAZINI VE CİNSEL ORGANINI KESTİ!

Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre T., şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. gözaltına alındı. Murat Can T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Emre T'nın ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.

"SAVUNMA YAPMAYACAĞIM"

Emre T'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "abiyi canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Emre T., avukatı ve babası N.T. katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Emre T., "Savunma yapmayacağım. Savcılıkta savunma yaptım. Savcılıkta söylediklerim, ağabeyimin bana yaptıklarının onda biri kadardır" dedi.

"İNDİRİM ALMAK İÇİN MÜCADELE VERMEYECEĞİM"

Mahkeme başkanının "Anlatmazsan durum senin aleyhine olur" sözleri üzerine sanık, "Bu saatten sonra benim için fark etmez. İndirim almak için mücadele vermeyeceğim. İnsan kardeşini taciz eder mi? Hep sustum. Ben küçükken yatakta pantolonumu indirdi. Beni arkamdan taciz edeceği sırada annem ağlama seslerine yanımıza geldi. Bize kızdı ve tekrar aynı yatağa yatırdı. Bu durumu şu ana kadar anlatamadım, hep sustum" diye konuştu.

AW143594_03

"SEBEPSİZ YERE KİMSE AĞABEYİNİ ÖLDÜRMEZ"

Psikolojik tedavi görüp görmediği sorulan sanık Emre T., "Psikolojik tedavi görmüyorum. Beni sakinleştiren tek şey uyuşturucuydu. Cinsel olay bir tanedir ancak ağabeyimin beni dövdüğü, tehdit ettiği zamanlar da vardır. Sebepsiz yere kimse ağabeyini öldürmez. Olaydan bir gün önce babama maruz kaldığım cinsel olayı anlattım. O gece ailecek kaldığımız eve gitmedim. Olayları babama anlattığım sırada gömleğimi yırtmıştım, sabah üstümü değiştirmek için eve gittiğimde ağabeyim bana, 'Babama ne anlattın şerefsiz' dedi. Sonrasında yaşananları hatırlamıyorum. Sonrası aklıma parça parça geliyor ancak hatırlamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"BIÇAK BENİM ELİMDEYDİ AMA KONTROL BENDE DEĞİLDİ"

Mahkeme başkanın "Ağabeyinin cinsel organını kesmenin anlamı var mıydı?" sorusuna ise sanık, "Bilmiyorum, kontrol bende değildi. Bıçak benim elimdeydi ama kontrol bende değildi" cevabını verdi.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Olaya ilişkin dinlenen baba N.T. ise, "Olay gününe kadar oğullarım arasında birbirini öldürecek kadar husumet yoktu. Murat'ın Emre'yi dövdüğünü görmedim ancak tartışırken gördüm. Emre eve gelmediği için olaydan bir gece önce onu restorana götürdüm, birlikte alkol aldık. Emre bana, 'Ağabeyim bana 9 yaşımda cinsel istismar teşebbüsünde bulundu' dedi. Ben de ona, '30 yaşına gelmişsin, neden şimdi söylüyorsun?' dedim. Restorandan çıktıktan sonra Emre ile Murat'ı yüzleştirmek istedim ancak Emre eve gelmedi. Olay günü 08.30 gibi evden çıktım. Ben çıktıktan sonra eve Emre gelmiş ve olay yaşanmış. Olay yaşandığında evde kimse yoktu. Eşim annesindeydi, küçük oğlum da askerdeydi. Emre herhangi psikolojik tedavi görmedi. Murat ve Emre uyuşturucu madde kullanırdı. Şikayetçi değilim, diyecek bir şeyim yok. Karar sizin. Eşim olaydan 39 gün sonra rahmetli oldu" diye konuştu.

AW143594_02

"OLAY ANINDA HERHANGİ BİR GÜRÜLTÜ DUYMADIM"

Tanık olarak dinlenen sanığın kuzeni H.T., "Aynı apartmanda ikamet ederiz. Sanık ve maktulün uyuşturucu içmelerine şahit olmadım. Emre ve Murat'ın ailemize karşı saygısızlıklarını görmedim. Kardeş arasında tartışmalarına şahit olmadım. Olay anında kendi evimdeydim, uyuyordum. Olay olduktan sonra aşağıya indim ve Murat'ın vefat ettiğini gördüm. Olay anında herhangi bir gürültü duymadım" şeklinde konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ!

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın ağabeyine karşı işlemiş olduğu "canavarca hisle eziyet çektirerek tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatın talebi üzerine sanığın İstanbul İhtisas Dairesine sevkinin sağlanarak, ceza ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trump’a dolandırıcılıktan 354.9 milyon dolar ceza!Trump’a dolandırıcılıktan 354.9 milyon dolar ceza!
Çanakkale'deki bağ evinde ölü bulundular!Çanakkale'deki bağ evinde ölü bulundular!
İstanbul'u seyretmek gözlerimi doldurduİstanbul'u seyretmek gözlerimi doldurdu
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Karamürsel abi
En Çok Okunan Haberler
Icardi'nin golü sonrası UEFA'dan beklenen hamle

Icardi'nin golü sonrası UEFA'dan beklenen hamle

Adnan Oktar cezaevindeyken yaşandı 'Büyük aşlar böyle başlar'

Adnan Oktar cezaevindeyken yaşandı 'Büyük aşlar böyle başlar'

CHP'nin o ilçesinde aday değişikliği! O isim adaylıktan çekildi

CHP'nin o ilçesinde aday değişikliği! O isim adaylıktan çekildi

Canlı yayında stüdyoya polisler geldi! Çocuğuna 'kardeşim', eşine ise 'kuzenim' dedi, kendi kimliğini reddetti!

Canlı yayında stüdyoya polisler geldi! Çocuğuna 'kardeşim', eşine ise 'kuzenim' dedi, kendi kimliğini reddetti!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş o ilden belediye başkan adayı oldu

TİP Genel Başkanı Erkan Baş o ilden belediye başkan adayı oldu

Prof. Dr. Naci Görür'den o il için kritik deprem uyarısı!

Prof. Dr. Naci Görür'den o il için kritik deprem uyarısı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.