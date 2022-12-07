Abla haber alamadı, itfaiye de sağlık ekipleri de seferber oldu! 10 yaşındaki Selin uyurken bulundu

Avcılar Denizköşkler Mahallesi Piliç Sokak'ta oturan 10 yaşındaki Selin Ada , dün saat 15.00 sıralarında okuldan geldikten sonra kapıyı açarak içeri girdi. Anne ve babası işte olan Selin Ada, ablası Seçil Ada'nın okuldan gelmesini beklerken üzerindeki üniforma ile kanepeye uzanarak uyudu. Bir süre sonra gelen 15 yaşındaki Seçil Ada'nın kapıyı ısrarla çalmasına rağmen kardeşi bir türlü kapıyı açmadı. Bina sakinleri de kapıyı çaldı ancak açan olmadı.

ÜNİFORMA UYURKEN BULUNDU

Kız kardeşinin durumundan endişe eden abla, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ve İBB ambulans ekibi sevk edildi. Endişe içerisindeki Seçil Ada'yı sakinleştiren görevliler giriş katındaki eve balkon kapısını zorlayarak içeri girdi. İtfaiye erleri okuldan gelen Selin Ada'nın üzerindeki üniforma ile uyuduğunu görünce herkes rahat soluk aldı.

(DHA)

