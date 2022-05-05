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Ablası Yıldız Gül'ün boğazını kesmişti! Mahkemede dikkat çeken savunma: Sevgilisi olduğunu söyledi, utanmıyor musun? deyince...

05.05.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021'in Nisan ayında ablası Yıldız Gül'ü bıçakla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Kemal Balkaya, ilk kez hakim karşısına çıktı. Balkaya ifadesinde ''Ablam eniştemi istemediğini, sevgilisi olduğunu, onunla yaşamak istediğini söyledi. 'Çocukların var, zihinsel engelli bir çocuğun var, ne sevgilisi' dedim ama beni dinlemedi. Ablam bıçakla bana vurmaya çalıştı. İki elimle bıçağı tuttum. Ayağı takıldı, sırt üstü düştü. Ben de üzerine düştüm. Boynundan kan geliyordu'' dedi.

Ablası Yıldız Gül'ün boğazını kesmişti! Mahkemede dikkat çeken savunma: Sevgilisi olduğunu söyledi, utanmıyor musun? deyince...

Esenler'de 20 Nisan 2021'de ablası Yıldız Gül'ü öldürdüğü iddiasıyla, "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kardeşi kasten öldürme' suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan sanık Kemal Balkaya, Bakırköy 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

"ARKAMDAN GELDİ, BIÇAKLA BANA VURDU"

Tutuklu sanık Kemal Balkaya, "Ablama gittiğimde yeğenlerim bana 'hoşgeldin' bile demedi. Korkmuş bir halleri vardı. Eniştemin nerde olduğunu sordum. Kız yeğenim tehdit edildiklerini söyledi. Ablam konuşmak için dışarı çıkmak istedi. Tehdit edildiklerini söyledikleri için endişelenmiştim. Çıkmadan önce mutfaktan bir meyve bıçağı alıp montumun cebine koydum" dedi. Ablasının, eşine boşanma davası açtığını, 2-3 ay önce de annesinin evine gittiğini anlattığını söyleyen şüpheli Kemal Balkaya, savunmasına şöyle devam etti: "Ablam 'İyi ki gitti yoksa başımıza bir şey gelecekti' dedi. Ben de aralarını bulmayı teklif ettim.

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''ABLAM SEVGİLİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ''

Ablam eniştemi istemediğini, 1,5 yıldır bir sevgilisi olduğunu, onunla yaşamak istediğini söyledi. Ablama 'Çocukların var, zihinsel engelli bir çocuğun var, ne sevgilisi' dedim ama beni dinlemedi. Sevgilisinin Bursa'da, bizim mahallede yaşayan Vedat olduğunu söyledi. Vedat'ın aile bakacak karakterde biri olmadığını, çocuklarıyla neredeyse aynı yaşta olduğunu söyleyip, 'Utanmıyor musun bu durumdan' dedim. Bana 'Sen karışma' dedi. Bursa'ya döndüğümde Vedat'ın ailesiyle konuşup, birlikte yaşamaları konusunda onları ikna etmemi istedi. Kabul etmeyince ablam sinirlendi. Sen bunu yapmazsan, ben de senin yuvanı yıkarım, çocuklarından ayırırım dedi. Ağıza alınmayacak küfürler edince, 'Git kendin konuş' dedim. Bana birkaç kez yumruk attı. Ben de yumruk atarak karşılık verdim.

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Bursa'ya dönecektim, yürümeye başladım. Ablam arkamdan gelip yumrukla vurmaya başladı. Elinde bıçak olduğunu gördüm. Bu kez bıçakla vurmaya çalıştı. İki elimle bıçağı tuttum. Bu esnada ablamın ayağı bir yere takıldı, sırt üstü düştü. Ben de üstüne düştüm. Ayağa kalktığımda ablamın boynundan kan geldiğini gördüm. Bilinçsiz bir şekilde ablamın çantasını, telefonunu ve elindeki bıçağı alıp oradan ayrıldım. Bıçağın yolda düştüğünü hatırlıyorum. Mutfaktan aldığım bıçağa ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

"ANNEM SEVGİLİSİ OLDUĞUNU KİMSEYE BAHSETMEMEMİ İSTEDİ"

Duruşmada dinlenen Yıldız Gül'ün kızı Gülsün Akyaz, "Annem, kendi annesi, babası ve kardeşleriyle uzun yıllardır görüşmüyordu. Dayımın o gün evimize gelmesi de bana garip gelmişti. Evde bir tartışma yaşanmadı. Tehdit olayı da olmadı. Ancak daha önce annem sevgilisi olduğundan kimseye bahsetmemi istememişti. Annemin de aile çevresinde tehdide maruz kaldığı konusunda bilgim yoktur" dedi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

(DHA)

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cinayet Esenler
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