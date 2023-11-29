HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ablasına sarkıntılık yapan adamın mağazasını yaktı! Bazı daireler ve bir kasap zarar gördü

Ablasına sarkıntılık yapan adamın mağazasını yaktı! Bazı daireler ve bir kasap zarar gördü

29.11.2023 23:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 24 Kasım'da bir cep telefonu mağazası kundaklanmış, çıkan yangında apartmanda bulunan bazı daireler ve bir kasap dükkanı zarar görmüştü. İzmir polisi 67 ayrı kameraya inceleyerek şüpheliyi yakaladı. Karakola götürülen zanlı kundaklanan iş yeri sahibinin ablasına sarkıntılık yaptığını iddia ederek saldırıyı kendinin yaptığını itiraf etti.

Ablasına sarkıntılık yapan adamın mağazasını yaktı! Bazı daireler ve bir kasap zarar gördü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir iş yerinde çıkan ve üst kattaki dairelerinde zarar gördüğü yangının kundaklama olduğu ortaya çıktı. İş yerini kundaklayan şüpheli kıskıvrak yakalanırken, şüphelinin emniyetteki ifadesinde iş yeri sahibinin ablasına sarkıntılık yaptığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

2

CEP TELEFONU MAĞAZASI KUNDAKLANDI

Olay, 24 Kasım günü saat 04.30 sıralarında Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak'ta bulunan dört katlı bir apartmanın zemin katında bulunan cep telefonu mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli bir kişi, cep telefonu dükkanına gelerek camları kırdı ve iş yerini kundaklayarak kaçtı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü gören çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, çıkan yangında iş yerinin yanındaki kasap dükkanı ve apartmanda hasar meydana geldi. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, üst kattaki dairelerde ve yandaki kasap dükkanında maddi hasar oluştu. Olay Yeri İnceleme ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulunurken, iş yerini kundakladığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

3

SALDIRININ ALTINDAN 'SARKINTILIK' ÇIKTI

Olayla ilgili inceleme yürüten polis ekipleri, yapılan kamera ve saha çalışmalarında şüpheli şahsın olay yerine kasklı ve plakasız motosiklet ile geldiğini, 67 ayrı kameranın incelenmesiyle tespit etti. Olayı gerçekleştirdikten sonra Buca ilçesine gittiği tespit edilen, olayın şüphelisi İ.S., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan İ.S.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, iş yeri sahibinin ablasına sarkıntılık yaptığı iddiasıyla, konuyu kendisinin gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

4

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçede 14 katlı binanın çatısına yıldırım düştü!O ilçede 14 katlı binanın çatısına yıldırım düştü!
Avcılar'da büyük gürültü sonrası çöktü! Ekipler şerit çektiAvcılar'da büyük gürültü sonrası çöktü! Ekipler şerit çekti
7 yıldır aranıyordu! Emniyet amiri yakalandı7 yıldır aranıyordu! Emniyet amiri yakalandı
Anahtar Kelimeler:
İzmir kundaklama
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal Tayyar Öz'e dair öğrendiği detayı açıklayıp yayında dalga geçti

Fatih Portakal Tayyar Öz'e dair öğrendiği detayı açıklayıp yayında dalga geçti

Rus anneyle kızı katledilmişti! Cinayetleri işleyen belli oldu

Rus anneyle kızı katledilmişti! Cinayetleri işleyen belli oldu

2024’te tablo değişiyor! İkinci el araba fiyatları için uyarı

2024’te tablo değişiyor! İkinci el araba fiyatları için uyarı

Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız

Erdoğan'dan aday profili talimatı: Karşılığı olmayan isimlerle vedalaşacağız

Karısını aldattı, yasak aşka başladı! İbretlik dolandırılma hikayesi!

Karısını aldattı, yasak aşka başladı! İbretlik dolandırılma hikayesi!

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sarı ve turuncu kodlu alarm

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sarı ve turuncu kodlu alarm

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Bir şişe alkol içti! Yürüyemedi hatta ayağa bile kalkamadı

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.