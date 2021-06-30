Ablasıyla tartışan kadın korkunç gerçeği haftalar sonra öğrendi! Burnundan ve gözünden çıkarıldı

29 yaşındaki Tayvanlı, hafif bir burun kanaması ve sol gözünde şişlik de dahil olmak üzere yüz travması ile Hualien Tzu Chi Hastanesi'nin acil servisine götürüldü, ancak doktorlar onun vakasına göre altta yatan bir hastalığı olmadığını kaydetti.

Öyle ki çekilen röntgende de olağandışı bir şey çıkmadı ancak bir hafta sonra hastaneye geri döndü. Dayanılmaz ağrılarla baş başa kalan kadına yapılan detaylı tetkikler sonrası teşhis konulabildi.

''YEMEK ÇUBUĞU PARÇALARI EKSİK''

Doktorlar, burnunda iki plastik tahta parçası fark etti. Gözünden ve burnundan yemek çubuğu parçaları çıkarılan kadın doktorlara, haftalar önce ablasıyla kavga ettiğini ve tartışma esnasında kullanılan yemek çubuğu parçalarının eksik olduğunu söyledi.

''ŞAŞIRDIĞIMIZ BİR VAKA''

Araştırmacılar, "Bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında iki parça çubuk gözlendi. Biri sol burun boşluğundan sağ maksiller sinüse nazal septuma nüfuz ederken, diğeri sol ön etmoid sinüsten sfenoid sinüse saplanmış. Şaşırdığımız bir vaka oldu'' şeklinde konuştu.

Kadın biri, 3.5 cm uzunluğunda ve diğeri 5 cm uzunluğunda iki parçayı çıkarmak için ameliyat oldu. Parçalar çıkarıldıktan sonra kadının başka bir komplikasyonu olmadı.

Kız kardeşinin ona neden saldırdığı ise belli değil.



