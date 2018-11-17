HABER

ABNA-SE 27. Genel Kurulu ve Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 18:17 | Son Güncelleme

Konferansta "Yeni Medya ve X, Y, Z Kuşağı" başlıklı panel yapıldı

İSTANBUL (AA) - Dijital Araştırmalar Merkezi Başkanı Gökhan Yücel, "Y kuşağı şu ana odaklanırken Z kuşağı geleceğe odaklanır. Keşfedilmeyi beklemeden başarıya odaklıdırlar. Bu başarıyı elde etmek için hızlı haber kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Yapay zeka kuşağına bunu sağlayan haber ajansları başarıyı yakalamışlardır." dedi.

AA ev sahipliğinde düzenlenen Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) 27. Genel Kurulu ve Konferansı'nın "Yeni Medya ve X,Y,Z, kuşağı" başlıklı panelinde konuşan Yücel, gelişmiş ülkelerin internet kullanımı konusunda daha bilinçli yaklaşımlar sergilediğini kaydetti.

Gelişmekte olan ülkelerin internette daha çok vakit geçirdiğini belirten Yücel, "Halbuki konu dijitalleşme ise gelişmiş ülkelerde bu süreçlerin çok daha ileri seviyelerde olmasını ve böylelikle insanların internette eğlence, oyun, alışverişe ilave olarak çok daha fazla zaman geçirmelerini bekleriz. Ancak, internette vakit geçirmek ile internette zaman öldürmek aynı şey değil. Gelişmiş ülkeler internet kullanımı konusunda daha bilinçli yaklaşımlar sergiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Y kuşağı, yani 1980 ile 2000 yılları arasında doğmuş kuşakla Z kuşağı arasındaki farklara değinen Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Y ve Z kuşağının ardından bugün, YZ, yani yapay zeka kuşağı ile karşı karşıyayız. Medya üretiminde bulunan bireyler bunu dikkate alarak üretimlerde bulunurlarsa takip edilme kaygıları azalır. Burada neyi kastediyoruz? Örneğin, Y kuşağı şu ana odaklanırken Z kuşağı geleceğe odaklanır. Gelecek hakkında haberler almak ister. Zihinleri geleceğe yönelik çalışır. Daha gerçekçidirler ve keşfedilmeyi beklemeden başarıya odaklıdırlar. Bu başarıyı elde etmek için hızlı haber kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Yapay zeka kuşağına bunu sağlayan haber ajansları başarıyı yakalamışlardır."

PARTNERİlk kez göreceksiniz! İşte uçağın düşüş anlarıİlk kez göreceksiniz! İşte uçağın düşüş anları
Ankara'da kartpostallık Sonbahar Ankara'da kartpostallık Sonbahar 
Uçakta 'TNT taşıyorum' şakası yaptı! Gözaltına alındıUçakta 'TNT taşıyorum' şakası yaptı! Gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Yücel yapay zeka yeni medya

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Gelin adayı Hanife pompacı oldu!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

Kitap Fuarı'na akın ettiler! Üst geçit yetmedi, polis yolu kesti

Uçakta 'TNT taşıyorum' şakası yaptı! Gözaltına alındı

Uçakta 'TNT taşıyorum' şakası yaptı! Gözaltına alındı

Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Mersin Narenciye Festivali ile renkleniyor

Mersin Narenciye Festivali ile renkleniyor

Doğu'da kar esareti başladı

Doğu'da kar esareti başladı

Betül Tanbay serbest bırakıldı

Betül Tanbay serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.