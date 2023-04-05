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Abonelik ücretini artıran Şeyma Subaşı'nın kazancı dudak uçuklattı!

05.04.2023 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da abonelik sistemine geçen Şeyma Subaşı özel anlarını bu sistem üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Subaşı, aylık abonelik ücretini 66,99 TL'den 134,99 TL'ye çıkarmıştı. 200 bin takipçiye ulaşan ünlü ismin kazancı dudak uçuklattı.

Abonelik ücretini artıran Şeyma Subaşı'nın kazancı dudak uçuklattı!

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Subaşı, Instagram’da abonelik sistemine geçti ve özel anlarını burada paylaşmaya başladı.

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200 bin aboneye ulaşan Subaşı 66,99 TL olan abonelik ücretini 134,99 TL'ye çıkarmıştı. Subaşı’nın nisan ayındaki aylık kazancı sadece bu sistemden 27 milyon TL’ye ulaştı.

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Şeyma Subaşı'nın özel hayatına para ile üye olan ünlü isimler arasında fenomen Meriç Keskin ve Nevzat Aydın da yer almıştı. Subaşı geçtiğimiz günlerde fenomen Meriç Keskin’i engellemesi ile gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı

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