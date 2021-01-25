ABT,Cupra Formento’yu mercek altına aldı

Yeni motor kontrol ünitesi sayesinde, Alman tüner firması modelin 2.0 litrelik TSI ünitesinden 59 Bg güç ve 50 Nm tork daha fazla performans verisi elde etti. Model bu sayede 365 Bg güç ve 450 Nm tork değerine ulaştı. ABT'ye göre 0'dan 100 km / sa hıza model 4,9 saniyede çıkarken, yeni yazılım ile bu süre 4,6 saniyeye düşürüldü. Modelin maksimum hızı ise 250 km/s olarak belirlenmiş.

TASARIMDA NELER DEĞİŞTİ?

Model ilk olarak 102 mm büyüklüğünde egzoz sistemi kullanıldı. Bu sayede modelden daha iyi bir ses alınabilecek. Diğer bir seçenek de, yeni tekerlekler için kemerlerin altında yer bırakırken, yerden yüksekliği 35 mm kadar düşüren aktif süspansiyon sistemidir. Burada resmedilen Formento, elmasla işlenmiş bir yüzeye sahip 20 inçlik Sport GR alaşımlarının üzerine duruyor. Tekerlekler isteğe bağlı olarak mat siyah renkte de alınabilir. ABT ayrıca 20 inç FR ve 19 inç DR ve ER-C jantlarını da sunuyor.





