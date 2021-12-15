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Aç kalan ayı çöpleri devirdi, arabaya saldırdı!

15.12.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki Uludağ'da aç ayı, yemek ararken kendisine selam veren sürücüleri fark edince saldırıya geçti. Çöp konteynerini deviren ayı, koşarak otomobile saldırmaya başladı. İki genç o anları cep telefonları ile kayda aldı.

Aç kalan ayı çöpleri devirdi, arabaya saldırdı!

Uludağ’ın Sarıalan mevkiinde aç kalan ayılar yerleşim yerine indi. Burada bulunan çöp kutularında yemek arayan ayılar çöpleri devirdi. O sırada araçlarıyla yoldan geçmekte olan iki sürücü, camı açarak, yiyecek arayan ayıya selam verdi. Duruma sinirlenen ayı koşarak otomobile saldırmaya başladı. O anlar iki gencin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

KARINLARI DOYUNCA ORMANA DÖNDÜLER

Öte yandan diğer görüntüde ise, ormanlık alanda aç kalan ayı ailesi yerleşim yerine inerek çöp konteynırlarında yiyecek aradı. Çöp kutularını deviren baba ayı ve 3 yavrusu, karınlarını doyurduktan sonra tekrar ormanın yolunu tuttu. Bu anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA

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Bursa
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