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Aç kalan kuşlar için yem bırakıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 15:50 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediyesine bağlı Taş Medrese çalışanları aç kalan kuşlar için her gün işletmenin bahçesine yem bırakıyor.Afyonkarahisar’da etkili geçen kış aylarında, soğukta yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için Taş Medrese’nin bahçesine çalışanlar tarafından yem bırakılıyor.

Afyonkarahisar Belediyesine bağlı Taş Medrese çalışanları aç kalan kuşlar için her gün işletmenin bahçesine yem bırakıyor.
Afyonkarahisar’da etkili geçen kış aylarında, soğukta yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için Taş Medrese’nin bahçesine çalışanlar tarafından yem bırakılıyor. Çalışanlarından Yusuf Arslan, kuşların kendilerine bırakılan bir emanet olduğunu söyledi. Kış aylarında sokak hayvanlarının yemesi için her gün yem bıraktıklarını belirten Arslan şöyle konuştu:
“Yaklaşık olarak burada 15 kumru, 7 bülbül, 12 çift de değişik türlerde kuş var. Biz buraya gelen kuşlara yaz, kış sahip çıkmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz gibi her gün yemliyoruz. Karda, kışta don havalarda hayvanlar yiyecek bir şey bulamıyor. Aç kaldıklarında önce Allah sonra bize emanetler. Biz her türlü sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yazın su bıraktığımız gibi kışında yem bırakıyoruz. Belediyemiz buralara kuş yuvaları yaptı. Bazı kuşlarımız bu yuvalarda kalıyor. Biz yem bıraktığımızda 100’e yakın kuş geliyor buraya karınlarını doyuruyorlar. Vatandaşlarımız evlerinin önüne veya insanların çok uğramadığı yerlere yem bırakırlarsa kuşlara daha çok sahip çıkmış oluruz. Sokak hayvanlarımız da bir canlı. Nasıl insanlara değer veriyorsak onlara da değer vermeliyiz. Herkes birbirine yardımcı olursa ne insanlar ne de hayvanlar aç kalır.”

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